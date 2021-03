Samsung-Roadmap: Kommt das Galaxy S21 FE im August?

Beim gest­rigen Unpa­cked-Event wurden das Galaxy A72 und das Galaxy A52 enthüllt, eine vermeint­liche Roadmap zeigt Termine für die nächsten Samsung-Neuvor­stel­lungen. So soll der Hersteller schon am 14. April eine weitere digi­tale Präsen­tation abhalten. Im Rahmen jener werden Galaxy Chrome­books und Galaxy Books erwartet. Nach dem Tab S7 Lite im Juni und dem Galaxy A22 (5G) im Juli folgt angeb­lich im August schließ­lich ein High­light. Das Galaxy S21 FE soll in rund fünf Monaten das Licht der Welt erbli­cken.

Produk­tive Samsung-Mobil­geräte für das erste Halb­jahr

Die angebliche Roadmap mit dem Galaxy S20 FE

Samsung, Voice / Montage: Andre Reinhardt Bran­chen­insider Evan Blass hat auf Voice einen Fahr­plan des Android-Smart­phone-Markt­füh­rers veröf­fent­licht. Blass verfügt über weit­rei­chende Kontakte und lag in der Vergan­gen­heit häufig richtig. Aller­dings ist die ange­hef­tete Grafik teils fehler­haft oder basiert noch auf einem älteren Stand. Die Zeit­leiste listet zwar das gestern statt­gefun­dene Unpa­cked-Event, jedoch inklu­sive Galaxy A32. Samsung brachte die 4G-Ausgabe des Galaxy A32 aber Ende Februar und die 5G-Fassung schon im Januar heraus. Die Roadmap könnte also authen­tisch, aber nicht mehr aktuell sein. Eine gewisse Portion Skepsis sollte man bei den folgenden Angaben bewahren.

Der Fahr­plan sieht eine Markt­ein­füh­rung der jüngsten Galaxy-A-Modelle für den 26. März vor, was realis­tisch anmutet. Manche Händler nennen dieses Datum als Liefer­termin für Galaxy A52 und Galaxy A72. Am 14. April soll es dann ein PC Unpa­cked geben. Neue Chrome­book-Note­books und Galaxy-Book-Laptops dürften dem Namen zufolge gezeigt werden. Conver­tibles und erschwing­liche trag­bare Computer erfreuen sich in Zeiten von Home-Office und Home-Schoo­ling großer Beliebt­heit. Tablets erfahren aus demselben Grund einen Aufwärts­trend. Mit dem Galaxy Tab S7 Lite soll Samsung im Juni seinen nächsten Flach­rechner enthüllen.

Galaxy A22 im Juli und Galaxy S21 FE im August?

Der Rest des ersten Halb­jahres steht beim südko­rea­nischen Hersteller also mögli­cher­weise im Zeichen von Compu­tern. Das zweite Halb­jahr könnte hingegen mit einem Einsteiger-Smart­phone starten. Eine 4G- und 5G-Ausfüh­rung des Galaxy A22 sind für den Juli in der Roadmap datiert. Am 19. August soll es schließ­lich Zeit für eine neue Fan Edition geben. Das Samsung Galaxy S21 FE betritt angeb­lich an diesem Tag die Strea­ming-Bühne. In unserem Test schnitt der Vorgänger Galaxy S20 FE mit der Note „gut (1,8)“ ab.