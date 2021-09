Galaxy S21 FE & S22: Mögliche Produktionstermine bekannt

Aus Samsungs Heimat­land Südkorea kamen nun Infor­mationen darüber, wann die Massen­pro­duk­tion der Smart­phones Galaxy S21 FE und Galaxy S22 startet. Den Angaben zufolge sollen ab kommenden September rund zehn Millionen Einheiten des Galaxy S21 FE gefer­tigt werden.

Wie viele Einheiten für das Galaxy S22 ange­dacht sind, weiß die Quelle zwar nicht, die Produk­tion soll aber im November 2021 beginnen. In diesem Fall würde das Ober­klas­semo­dell wahr­schein­lich wie sein Vorgänger zum nächsten Jahres­anfang den Einzel­handel errei­chen.

Produk­tions­ter­mine von Galaxy S21 FE und Galaxy S22

Das Galaxy S21 (Foto) erhält demnächst einen Bruder in Form des Galaxy S21 FE

Bild: Samsung Eigent­lich erwar­teten Bran­chen­kenner und Samsung-Lieb­haber das Galaxy S21 FE zum letzten Unpa­cked Event. Dort glänzte es aller­dings mit Abwe­sen­heit. Zunächst wurde speku­liert, dass der Hersteller den Fokus gänz­lich auf seine Fold­ables legen wollte, mitt­ler­weile kris­tal­lisieren sich jedoch Probleme bei der Beschaf­fung von Chip­sätzen heraus.

Im Gegen­satz zur Note-Serie muss die Fan Edition dieses Jahr trotzdem nicht pausieren. The Elec (via xda-deve­lopers) will erfahren haben, dass das Galaxy S21 FE ab kommenden Monat in die Massen­pro­duk­tion geht.

Zuvor habe der Konzern mehr als zehn Millionen Einheiten geplant, dieses Ziel soll nun von weniger als zehn Millionen bis zu exakt zehn Millionen korri­giert worden sein. Ursprüng­lich war der Beginn der Massen­pro­duk­tion des Galaxy S21 FE für den Mai geplant. Dann hätte das güns­tigere High-End-Smart­phone bereits im August die globalen Shops erreicht.

Hinsicht­lich des Galaxy S22 hat The Elec keine weiter­füh­renden Infor­mationen abseits des Produk­tions­starts im November parat. Es wird vermutet, dass das Ober­klas­semo­dell im Januar 2022 erscheint.

Samsung fährt beim SoC weiterhin zwei­gleisig

Das Galaxy S21 FE besuchte bereits die Daten­banken diverser Bench­marks. Dadurch sickerten einige tech­nische Merk­male durch. Es gibt eine Vari­ante mit dem Qual­comm-Chip­satz Snap­dragon 888, die wahr­schein­lich in Südkorea, China und den Verei­nigten Staaten zum Einsatz kommt und eine Vari­ante mit dem Samsung Exynos 2100 für Europa.

Es bleibt abzu­warten, ob der Hersteller wie zuvor beim Galaxy S20 FE eine über­arbei­tete Fassung auf Qual­comm-Basis hier­zulande heraus­bringt.

Google leakte eben­falls Daten des Galaxy S21 FE.