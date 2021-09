Galaxy S21 FE ab 20.10. vorbestellbar, ab 29.10. erhältlich?

Einem Infor­manten zufolge soll das Galaxy S21 FE spät im Oktober in den Regalen stehen. Eine Vorbe­stel­lung sei neun Tage zuvor möglich.

Das erwar­tete Budget-Flagg­schiff Galaxy S21 FE hat eine lange Odyssee hinter sich, die nächsten Monat zu einem Happy End führen soll. Ein renom­mierter Jour­nalist hat erfahren, dass das Ober­klasse-Smart­phone ab dem 20. Oktober vorbe­stellt werden kann. In den Einzel- und Online­handel soll es das Handy schließ­lich am 29. Oktober schaffen. Die Quellen des Insi­ders haben zwar noch keinen Stichtag für die Enthül­lung des Galaxy S21 FE erfahren, spätes­tens kurz vor Beginn der Vorbe­stel­lungen muss diese aller­dings erfolgen. Die Wachablösung des Galaxy S20 FE (Foto) ist nahe

Samsung

Galaxy S21 FE kommt im Oktober

Nach dem Erfolg des Galaxy S20 FE war ein Nach­folger reine Form­sache. Dennoch sah es für diesen zeit­weise nicht gut aus, es gab sogar Gerüchte um eine Einstel­lung des Smart­phones. Auf dem letzten Unpa­cked Event war das Samsung-Telefon eben­falls abwe­send. Jon Prosser, ein gut vernetzter Redak­teur der Mobil­gerä­tebranche, verriet nun auf Front Page Tech, dass sich Fans um die Fan Edition keine Sorgen machen müssen. Zwar demen­tierte er den 8. September, den ein Gerücht kürz­lich als Termin für die Produkt­vor­stel­lung angab, nannte jedoch den korrekten Zeit­punkt.

Am Mitt­woch, dem 20. Oktober 2021, sollen die Vorbe­stel­lungen des Galaxy S21 FE starten. Freitag der darauf­fol­genden Woche (29. Oktober) würde das Handy schließ­lich den Handel errei­chen. Prosser hat eine durchaus hohe Tref­fer­quote bei Enthül­lungen vorzu­weisen, weshalb man dieser Aussage Beach­tung schenken sollte.

Produkt­merk­male aber­mals bestä­tigt

Der Redak­teur bestä­tigt seiner­seits ein paar Eigen­schaften des Galaxy S21 FE, die wir in dieser Form auch schon von anderen Bran­chen­ken­nern gelesen haben. So soll das Handy in den Farben Grafit, Weiß, Oliv­grün und Lavendel erscheinen. Des Weiteren gebe es zwei Spei­cher­optionen: 128 GB und 256 GB Flash. Samsung dürfte wahr­schein­lich, wie schon beim Vorgänger Galaxy S20 FE, einen microSD-Karten­schacht verbauen, über den sich der Daten­platz erwei­tern lässt. Je nach Region sollen der Chip­satz Exynos 2100 oder Snap­dragon 888 Verwen­dung finden.

Die Angaben von Prosser würden zum poten­ziellen Termin für die Massen­fer­tigung des Galaxy S21 FE passen.