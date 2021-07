Galaxy S21 FE: Alle Farben des Budget-Flaggschiffs geleakt

Dass Samsung dieses Jahr ein Faible für Flieder und Grün hat, zeigte sich unter anderem beim Galaxy Z Flip 3, ein durch­gesi­ckertes poten­zielles Pres­sefoto des Galaxy S21 FE lässt diese Farben eben­falls erkennen. Aller­dings gibt es hier kein Tannen­grün, sondern ein Oliv­grün. Wem beide Kolo­rie­rungen des Gehäuses nicht zusagen, wird auf eine schwarze und weiße Vari­ante auswei­chen können (oder müssen). Ansonsten begeis­tert das Design durch einheit­liche Färbungen der Rück­seite und des Kame­rabu­ckels. Die Vorder­seite des Galaxy S21 FE weist ein winziges Kamera-Loch auf.

Galaxy S21 FE kommt in vier Farben

So soll das Galaxy S21 FE aussehen

Android Headlines Die 2020er Ausgabe der Fan Edition von Samsungs S-Serie erschien vergan­genen September in sechs Farben. Ein klas­sisches Schwarz gibt es nicht, aber immerhin eine weiße Version. Ansonsten stehen Dunkel­blau, Rot, Violett, Grün und Orange beim Galaxy S20 FE zur Auswahl. Für den Nach­folger Galaxy S21 FE gibt es in Sachen Farb­varianz eine gute und eine schlechte Nach­richt. Das zuvor erwähnte tradi­tio­nelle Schwarz ist diesmal mit von der Partie, insge­samt hat sich die Farb­aus­wahl jedoch auf vier redu­ziert. Android Head­lines gelang an ein Render­bild des Galaxy S21 FE, bei dem es sich um offi­zielles Pres­sema­terial handeln könnte.

Auf diesem Foto sieht man das Budget-Flagg­schiff in Flieder, Weiß, Oliv­grün und Schwarz. Pastell­farben anstatt knal­lige Töne wie Orange und Rot stehen also im Vorder­grund. Die Rück­seite des Handys soll aus Kunst­stoff (Poly­car­bonat) bestehen. Alles andere hätte auch verwun­dert, schließ­lich besitzt sogar das regu­läre Galaxy S21 einen Plastik-Rücken. Ob wenigs­tens ein Alumi­nium-Rahmen vorhanden ist, bleibt abzu­warten.

Galaxy S21 FE: Noch drei Monate warten

Auch Android Head­lines ist eine Markt­ein­füh­rung des Galaxy S21 FE im Oktober zu Ohren gekommen. Die eben­falls aufge­keimten Gerüchte über eine Einstel­lung des Handys findet die Webseite hingegen nicht glaub­haft. Man solle sich jedoch keine Hoff­nung auf eine Enthül­lung des Galaxy S21 FE im Rahmen des nächsten Unpa­cked-Events machen. Bei diesem werden die Fold­ables Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 im Rampen­licht stehen.

Unseren Test zum Galaxy S20 FE 5G finden Sie hier.