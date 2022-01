Galaxy S21 FE 5G: Ab jetzt verfügbar, Angebote im Vergleich

Eigent­lich sollte das kürz­lich vorge­stellte High-End-Smart­phone Galaxy S21 FE 5G erst kommenden Dienstag erhält­lich sein, manche Händler haben das Handy aber jetzt schon auf Lager. So können Sie umge­hend zum Besitzer des Ober­klas­semo­dells werden, wenn Sie manchen Filialen von Media Markt oder Saturn einen Besuch abstatten. Bei zügigem Trans­port dürfte das Smart­phone aber eben­falls schnell bei Ihnen sein. Amazon kann erst am offi­ziellen Erschei­nungstag (11. Januar) liefern, hat aller­dings für Käufer ein Ass im Ärmel.

Galaxy S21 FE 5G ist bereits erhält­lich

Das Galaxy S21 FE 5G bei Media Markt

Andre Reinhardt Vergan­genen Dienstag stellte Samsung mit den Galaxy S21 FE 5G das neueste – und wohl auch letzte – Mitglied der Galaxy-S21-Produkt­familie vor. Laut Hersteller startet die Fan Edition erst am nächsten Dienstag, Media Markt und Saturn sind aller­dings schneller. Dort fanden wir das Smart­phone als direkt lieferbar und in einigen Märkten vor Ort. So können Sie unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Kaisers­lau­tern, Dresden und Stutt­gart ein Exem­plar abholen. Preis­lich orien­tiert sich die Media-Saturn-Kette an der Samsung-UVP von 749 Euro für die 128-GB-Fassung des Galaxy S21 FE 5G. Versand­kosten fallen keine an.

Die größten Ände­rungen im Vergleich zum 2020er Vorgän­ger­modell Galaxy S20 FE 5G gibt es in Form eines ange­passten Designs und schnel­leren Chip­satzes. So ähnelt die Aufma­chung der Triple-Kamera beim Galaxy S21 FE 5G nun jener des regu­lären Galaxy S21(+). Mit dem Snap­dragon 888 gibt es mehr Rechen­leis­tung. Das 6,4 Zoll große Display ist über­dies durch Gorilla Glass Victus geschützt.

Weitere Ange­bote für das Galaxy S21 FE 5G

Das Galaxy S21 FE 5G bei Amazon

Andre Reinhardt Bei Amazon müssen Sie sich zwar noch bis zum 11. Januar gedulden, aller­dings wird diese Geduld dann mit einer erwei­terten Garantie belohnt. Anstatt 24 Monate gibt es dort 36 Monate Herstel­ler­garantie. Der Preis beläuft sich eben­falls auf 749 Euro (128-GB-Edition, versand­kos­ten­frei). Am güns­tigsten offe­riert Computer Universe das Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB Flash. Inklu­sive Liefe­rung werden 727,56 Euro für die 128-GB-Fassung berechnet. Die Versand­dauer liegt zwischen drei und fünf Tagen. Im Rahmen einer Aktion gibt es beim Galaxy S21 FE 5G übri­gens die Galaxy Buds 2 aktuell kostenlos dazu.

