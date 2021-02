Galaxy S21: EU-Modell wieder schlechter als US-Variante

Samsungs Flagg­schiff-Zwei­klas­sen­gesell­schaft geht weiter, in Europa haben wir wieder ein Galaxy S21 mit Exynos-Chip­satz. Leider liegt dieser deut­lich hinter den Erwar­tungen zurück.

Samsung rührte aufgrund seines unrühm­lichen SoC Exynos 990 ordent­lich die Werbe­trommel für den Exynos 2100, den Motor des Galaxy S21. Ekla­tante Verbes­serungen bei der Arbeits­geschwin­dig­keit, dem Ener­gie­ver­brauch und der Wärme­ent­wick­lung wurden verspro­chen. Aber wie sieht die Perfor­mance des Chip­satzes im Alltag aus? Eine renom­mierte Technik-Webseite hat das euro­päi­sche Galaxy S21 Ultra mit Exynos 2100 und die nord­ame­rika­nische Vari­ante mit Snap­dragon 888 gegen­über­gestellt. Zwar ist Samsung ein großer Schritt im Vergleich zur 2020er Platt­form gelungen, die Qual­comm-Konkur­renz zieht aber in allen Berei­chen davon.

Exynos 2100 hat noch ein paar Defi­zite

Exynos 2100 Galaxy S21 Ultra vs. Snapdragon 888 Galaxy S21 Ultra

Vor rund einem Monat präsen­tierte der Smart­phone-Markt­führer seinen aktu­ellen High-End-Chip­satz. Man habe sich die Kritik an der Vorgän­ger­genera­tion zu Herzen genommen und sich verbes­sert. Unter anderem bemän­gelten Anwender des euro­päi­schen Galaxy S20 auf Exynos-990-Basis eine starke Hitze­ent­wick­lung und einen hohen Akku­ver­brauch. Mit der hinter­her­hin­kenden Perfor­mance waren die User eben­falls nicht zufrieden. Die Hoff­nungen der hiesigen Verbrau­cher lagen nun beim neuen Exynos 2100.

Ein Cortex-X1-Kern für fordernde Anwen­dungen, drei Cortex-A78-Kerne für etwas weniger anspruchs­volle Szena­rien und vier Cortex-A55-Kerne für klei­nere Aufgaben wie Standby, Home­screen, Web und Office verspra­chen ein gutes Gesamt­paket. Aller­dings wird durch einen genaueren Blick auf das SoC (via AnandTech) klar, dass Samsung nicht alle Register gezogen hat. Qual­comms Snap­dragon 888 hat etwa 1 MB Level-2-Cache (CPU-Zwischen­spei­cher) für die Cortex-X1-Einheit, während es beim Exynos 2100 nur 512 kB sind. Auch der Puffer des Cortex-A55-Clus­ters kommt bei Samsung mit 4x 64 kB pL2 nicht an die 4x 128 kB bei Qual­comm heran.

Poten­zielle Vorteile gegen­über der Konkur­renz

Samsung entschied sich für höhere Takt­raten. So gibt es 2,91 GHz, 2,81 GHz und 2,2 GHz an der Spitze des Exynos-2100-Prozes­sors, während sich der Snap­dragon 888 mit 2,84 GHz, 2,42 GHz und 1,8 GHz begnügt. Einen verdop­pelten Cache des Arbeits­spei­chers LPDDR5 (6 MB anstatt 3 MB) spen­dierten die Südko­reaner eben­falls. Bei der GPU-Rohleis­tung herrscht, zumin­dest in der Theorie, mit jeweils 26 TOPs für die Mali G78-MP4 (Exynos 2100) und die Adreno 660 (Snap­dragon 888) indes Gleich­stand.

Exynos 2100 vs. Snap­dragon 888: Strom­ver­brauch und Ausdauer

Energieverbrauch des Galaxy S21 Ultra

AnandTech Beide SoCs fußen auf der effi­zienten 5-nm-LPE-Ferti­gung und besitzen strom­spa­rende Cortex-A55-Kerne. Im Endef­fekt behält Qual­comm dennoch die Ober­hand beim Ener­gie­ver­brauch. Der Exynos 2100 konsu­miert meis­tens mehr Strom als der Snap­dragon 888. Im Bereit­schafts­modus steht es 759 mW zu 797 mW, beim Surfen 12 935 mW zu 13 159 mW und bei der Bild­bear­bei­tung 26 884 mW zu 32 385 mW für Qual­comm. Ledig­lich hinsicht­lich der Video­bear­bei­tung zeigt sich das euro­päi­sche Galaxy S21 Ultra mit 6575 mW gegen­über den 7866 mW des US-Modells spar­samer. Ausdauer des Galaxy S21 Ultra

AnandTech Das Hitze­pro­blem hat Samsung leider auch nicht voll­ends in den Griff bekommen. Die Leis­tung, welche die Tester mit einem luft­gekühlten Snap­dragon 888 erreichten, erreichte der Exynos 2100 nur im Gefrier­schrank. Im Alltag wird Samsungs SoC also deut­lich öfter die Takt­rate senken als das Qual­comm-Pendant, um Probleme mit der Abwärme zu redu­zieren. Gibt es wenigs­tens Posi­tives bei der Ausdauer zu vermelden? Mit 10,63 Stunden im PCMark Work 2.0 hat der Snap­dragon 888 etwas mehr Reserven als der Exynos 2100 mit seinen 9,02 Stunden. Beim Web-Brow­sing-Test des PC Mark 2.0 werden 13,23 Stunden (Samsung) respek­tive 15,16 Stunden (Qual­comm) erzielt.

Exynos 2100 vs. Snap­dragon 888: GPU Perfor­mance

GPU-Performance des Galaxy S21 Ultra

AnandTech Zwar führte AnandTech keine Messungen der CPU-Leis­tungs­fähig­keit, wohl aber der GPU-Leis­tungs­fähig­keit durch. Base­mark GPU beschei­nigte dem Snap­dragon 888 mindes­tens 41 und höchs­tens 70 FPS. Der Exynos 2100 reiht sich mit knapp 36 FPS und 60,7 dahinter ein. Der Grafik­bench­mark GFXBench sieht das nord­ame­rika­nische Galaxy S21 Ultra eben­falls stets vor der EU-Ausgabe. Im Segment Aztec Ruins bei hohen Einstel­lungen (Off-Screen) ist Samsungs Chip­satz aber nah dran. Es werden 28,04 FPS (Minimum) sowie 15,52 FPS (Maximum) für den Exynos 2100 notiert. Der Snap­dragon 888 hält mit 29,83 FPS (Minimum) sowie 18,94 FPS (Maximum) dagegen.

Beim älteren Mess­ver­fahren T-Rex 2.7 (Off-Screen) gab es größere Unter­schiede. Das Snap­dragon-888-S21-Ultra verbuchte 279,39 FPS / 172,68 FPS für sich, während es beim Exynos-2100-S21-Ultra ledig­lich für 237,71 FPS / 134,16 FPS reichte.