Samsung Galaxy S21: Produktion mit Exynos 1080 gestartet?

Die Hinweise auf eine vorge­zogene Enthül­lung des Samsung Galaxy S21 mehren sich. So möchte der Hersteller am 12. November seinen neuen Chip­satz Exynos 1080 vorstellen, welcher höchst­wahr­schein­lich in den Galaxy-S21-Modellen in unserer Region werkelt. Erste Bench­mar­kergeb­nisse beschei­nigen dem SoC eine flotte Perfor­mance.

Ferner verlaut­bart ein Tipp­geber, dass die Produk­tion der Ultra-Ausgabe bereits begonnen haben könnte. Aller­dings sei es noch nicht klar, ob es sich dabei um eine Massen­pro­duk­tion für den Einzel­handel oder um eine Ferti­gung von Test­geräten handelt.

Unterbau für das Galaxy S21: Der Exynos 1080 naht

Teaser-Poster für den Exynos 1080

Bild: Samsung Leser, die sich umfas­sender mit dem Thema Mobil­gerät-Chip­sätze befassen, dürften bei der Ankün­digung eines neuen Samsung-SoCs skep­tisch reagieren. Vor allem in der jüngsten Vergan­gen­heit bekle­ckerte sich Samsungs Platt­form nicht gerade mit Ruhm. Im Vergleich zur Qual­comm-Konkur­renz (Snap­dragon-Chip­sätze) gab es große Defi­zite in den Berei­chen Perfor­mance, Hitze­ent­wick­lung und Ener­gie­effi­zienz. Mit dem kommenden Exynos 1080 möchte sich Samsung besser posi­tio­nieren. Ein jüngst publi­ziertes Teaser-Poster (via SamMobile) stimmt auf die Produkt­vor­stel­lung am 12. November ein.

Das im 5-nm-Prozess gefer­tigte SoC verfügt über die neue Cortex-A78-CPU-Archi­tektur. Laut Fabri­kant ARM soll diese eine um 20 Prozent höhere Perfor­mance als die Cortex-A77-Prozes­soren besitzen. Des Weiteren dürfte die GPU Mali-G78 für ein merk­liches Plus an Grafik­leis­tung gegen­über der bishe­rigen Mali-G77 MP11 sorgen. Ein 5G-Modem ist eben­falls Teil des Exynos 1080. Weitere Details wird Samsung am Donnerstag nächster Woche preis­geben.

Im Bench­mark AnTuTu erreichte der Exynos 1080 respek­table 693 600 Punkte. Das sind 105.000 Punkte mehr als dem Snap­dragon 865+ unseres Galaxy Z Fold 2 5G beschei­nigt worden sind.

Weiterer Hinweis auf eine frühe Galaxy-S21-Präsen­tation

WinFuture-Redak­teur Roland Quandt läutete das vergan­gene Wochen­ende mit einem inter­essanten Tweet ein. Laut ihm scheint die Produk­tion des Galaxy S21 Ultra bereits begonnen zu haben. Er müsse aller­dings noch abwarten, um zu bestä­tigen, ob damit die Massen­pro­duk­tion oder DVT / PVT Exem­plare gemeint sind. DVT steht für Design Vali­dation Testing, ein auf wenige Exem­plare limi­tiertes Verfahren zur Über­prü­fung des Gehäuses. PVT (Produc­tion Vali­dation Testing) bezieht sich hingegen auf die Vorstufe zur Massen­pro­duk­tion, welche evalu­iert, ob eben jene gestartet werden kann.

Ein Ausnahme-Modell, das auch hier­zulande mit Snap­dragon-CPU ange­trieben wird, ist das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Wir haben die aktu­elle Foldable-Gene­ration getestet.