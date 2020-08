Media Markt: Galaxy S20 mit Tarif für unter 400 Euro

Media Markt hat ein span­nendes Bündel bestehend aus dem Galaxy S20 und dem Tarif green LTE 10 GB Promo geschnürt. Die Grund­ge­bühr beträgt in den ersten zwei Jahren 24,99 Euro pro Monat. Zwar kommen noch eine einma­lige Anschluss­ge­bühr und eine Handy­zu­zah­lung dazu, verrechnet man aber den aktuell nied­rigsten Kauf­preis des Samsung-Smart­phones, ergeben sich effektiv weniger als 3 Euro monat­lich. Bei diesem Tarif handelt es sich um das bereits von uns separat vorge­stellten Tarif der mobilcom-debitel-Marke MegaSim.

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem neuen High-End-Smart­phone in Kombi­na­tion mit einem fairen Tarif sind, könnte Ihnen die aktu­elle Tarif-Empfeh­lung von Media Markt gefallen. Die offe­rierten 10 GB an LTE-Daten­vo­lumen im Voda­fone-Netz klingen verlo­ckend, die erho­bene Grund­ge­bühr von 24,99 Euro in den ersten zwei Jahren geht zusammen mit dem Galaxy S20 eben­falls in Ordnung. Eine All-Net-Flat­rate für Tele­fo­nate in alle deut­schen Netze und die freenet Hotspot-Flat sind an Bord. Was fehlt, ist eine SMS-Flat­rate, was in Zeiten von WhatsApp, Tele­gram und Co. aber je nach Nutzer kaum ins Gewicht fällt. Merkmale des green LTE 10 GB Promo

Media Markt Zur Grund­ge­bühr gesellen sich 77 Euro als einma­liger Gerä­te­preis und ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro. Somit fallen nach den 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit Kosten von insge­samt 716,25 Euro an. Zieht man von dieser Summe die reinen Kosten für den Tarif (327,75 Euro) ab, kostet das Galaxy S20 weniger als 390 Euro. Zum Vergleich: Derzeit erhält man das Galaxy S20 außer­halb eBays auf cleverbuy mit dem Gutschein­code IDEALO-20 am güns­tigsten, nämlich für 649 Euro. Mit dem Medi­a­markt-Angebot ist das Galaxy S20 somit deut­lich güns­tiger. Das Galaxy S20 ist in den Farben Grau, Blau und Pink bei diesem Media-Markt-Deal erhält­lich.

Kündi­gung nach zwei Jahren bietet sich an

Ab dem 25. Monat erhöht sich die Grund­ge­bühr des green LTE 10 GB Promo von 24,99 Euro auf 31,99 Euro. Es ist also durchaus eine Über­le­gung wert, nach zwei Jahren nach einem güns­ti­geren Tarif Ausschau zu halten. Even­tuell dann auch mit einer schnel­leren 4G- oder gar 5G-Anbin­dung, falls Ihnen die auf 50 MBit/s im LTE-Netz von Voda­fone beschränkte Geschwin­dig­keit nicht ausreicht.

