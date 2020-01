Samsung Galaxy S20: Ultra-Modell aus Edelstahl

Dieses Jahr wird Samsung mit dem Galaxy S20 Ultra eine neue Ober­klasse-Vari­ante einführen, passend zur geho­benen Hard­ware soll auch das Gehäuse hoch­wertiger sein. Ein Bran­chen­insider teilte nun mit, dass das High-End-Modell mit Edel­stahl anstatt Alumi­nium daher­kommt. Die Umran­dung des Tele­fons soll also ähnlich quali­tativ wie jene des iPhone 11 Pro (Max) werden. Außerdem könnte Samsung die 120-Hz-Funk­tion der Galaxy-S20-Serie ab Werk wohl zugunsten der Ausdauer deak­tiviert haben. Auch die 8K-Video­aufnahme scheint noch Probleme zu bereiten.

Galaxy S20: Neuig­keiten sorgen für gemischte Gefühle

Bekommt das Galaxy S20 Ultra einen Edelstahlrahmen ähnlich dem iPhone 11 Pro (Bild)? Der gut vernetzte xda-deve­lopers-Redak­teur Max Wein­bach war wieder in Twitter-Laune. Er publi­zierte gleich drei Tweets, die sich alle­samt um Features von Samsungs nahender Galaxy-S20-Reihe drehen. Zunächst die posi­tive Botschaft: die teuerste Ausgabe soll sich auch wie eine solche anfühlen. Deshalb tauscht Samsung beim Galaxy S20 Ultra den Alumi­nium­rahmen gegen eine Fassung aus Edel­stahl aus. Eine Entschei­dung, die sich nicht nur auf die Haptik, sondern auch auf das Gewicht auswirken dürfte. Inter­essan­terweise plante Samsung zunächst auch für das Galaxy Note 10 ein Edel­stahl­element, verwarf dieses Vorhaben aber schließ­lich.

Eine weitere Meldung bezüg­lich der S20-Tele­fone klingt zunächst ernüch­ternd, ist letzt­endlich aber nicht drama­tisch. Die neue Samsung-Ober­klasse besitzt zwar ein 120-Hz-Display, ab Werk sei dieses aller­dings auf 60 Hz einge­stellt. Höchst­wahr­schein­lich möchte der Hersteller auf diese Weise den Akku schonen. Der Anwender kann aber zu jedem Zeit­punkt auf Wunsch den 120-Hz-Modus manuell akti­vieren.

Eine nicht unbe­kannte Prozedur. Diverse Samsung-Smart­phones wurden etwa bereits mit stan­dard­mäßig redu­zierter Display­auflö­sung ausge­liefert, welche der User bei Bedarf anheben konnte.

8K-Videos nicht so flüssig wie erhofft?

Ultra-HD-Filme können heut­zutage viele Mobil­geräte aufnehmen – manche sogar mit der Front­kamera. Jetzt bricht aller­dings schon das 8K-Zeit­alter in der Welt der Smart­phones an. Entspre­chend gerüs­tete Fern­sehge­räte mehren sich, so ist dieser Schritt nach­voll­ziehbar. Aller­dings bean­sprucht die enorm hohe Auflö­sung von stan­dard­mäßig 7680 x 4320 Pixel (33 Mega­pixel) den Smart­phone-Chip­satz enorm. Nun soll Samsung die 8K-Video­aufnahme bei den Galaxy-S20-Handys hinsicht­lich der Bild­rate redu­ziert haben. Anstatt 30 fps seien es jetzt 24 fps. Jedoch könnte die Bild­wieder­holfre­quenz mit einem späteren Update wieder gestei­gert werden.

