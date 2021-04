Galaxy: April-Update für S20 FE 5G, Renderbilder des S21 FE

Es gibt Neuig­keiten zur aktu­ellen und kommenden Fan Edition von Samsungs S-Serie. Für das Galaxy S20 FE 5G steht ab sofort der April-Sicher­heits­patch in manchen Regionen als Update zur Verfü­gung. Nachdem Ende vergan­genen Monats bereits die LTE-Fassung bedacht wurde, wird also jetzt die Fassung mit moder­nerem Funk­stan­dard und Snap­dragon-SoC bedacht. Indes gibt es einen ersten Blick auf das Galaxy S21 FE. Die Render­bilder offen­baren ein Design, das stark dem regu­lären Galaxy S21 ähnelt. Aller­dings gibt es einen etwas brei­teren Rand um das Display.

Im Herbst 2020 erschien das Galaxy S20 FE in einer 4G- und 5G-Vari­ante. Aufgrund unter­schied­licher Chip­sätze, das LTE-Modell läuft mit Exynos 990, das 5G-Modell mit Snap­dragon 865, sind zeit­gleiche Updates erschwert. So folgt nun knapp zwei Wochen nach der jüngsten Aktua­lisie­rung des Galaxy S20 FE das Pendant für das Galaxy S20 FE 5G. Das stets gut infor­mierte Portal SamMobile berich­tete über das Update. Abseits des Sicher­heits­patches Stand 1. April 2021 soll es noch weitere Anpas­sungen geben, die derzeit aber noch nicht bekannt sind.

Das Rollout machte den Anfang im Mitt­leren Osten und in Fernost (Singapur). In Europa wurde die Soft­ware bislang nicht gesichtet, erfah­rungs­gemäß sollte es aller­dings nur wenige Tage dauern, bis Samsung weitere Regionen versorgt. Die Firm­ware­ver­sion lautet G781BXXU2CUD1.

Sieben Monate nach dem Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra brachte der südko­rea­nische Hersteller das Galaxy S20 FE (5G) heraus. Bereits 2020 ähnelte das Erschei­nungs­bild der Fan Edition den großen Geschwis­tern, so ist es wenig verwun­der­lich, dass sich das Galaxy S21 FE am Galaxy S21 orien­tiert. Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks präsen­tierte nun auf Voice seine eigens kreierten Render­bilder der nächsten Fan Edition. Das markante Kamera-Element, welches sich vom Rücken um die Seite schmiegt, gibt es auch beim Galaxy S21 FE. Es sind drei Objek­tive zu erkennen. So soll das Galaxy S21 FE aussehen

@OnLeaks, Voice Beim Mate­rial der Rück­seite soll es sich um Kunst­stoff handeln, das Samsung als „Glas­stic“ bezeichnet. Die Vorder­seite zeigt eine mittig in einem Punch-Hole inte­grierte Selfie-Knipse. Das Display des Galaxy S21 FE könnte 6,4 Zoll messen und wäre somit etwas kleiner als das 6,5-Zoll-Panel des Galaxy S20 FE. Bis die 2021er Fan Edition das Licht der Welt erblickt, dürfte es noch eine Weile dauern. Vor dem Herbst wird mit dem Modell nicht gerechnet.