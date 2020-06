Galaxy S20 erhält Juli-Patch und Kamera-Verbesserungen

Besitzer eines Galaxy S20 / S20+ / S20 Utra erhalten in Bälde mehr Schutz gegen Schad­soft­ware und Fremd­zu­griffe sowie Fein­schliff an der Kamera-Soft­ware. Eine Funk­tion wurde aber gestri­chen.

Samsung prescht nach vorne und beginnt bereits jetzt mit der Vertei­lung des Juli-Sicher­heits­patches für die Galaxy-S20-Serie. Neben dem Schließen von Schwach­stellen wartet das Update mit ein paar Verbes­se­rungen für die Kamera und der Unter­stüt­zung von Blue­tooth-Mikro­fonen auf. So soll die Qualität von hohen Zoom­stufen und der Video-Stabi­li­sie­rung erhöht worden sein. Mit externen draht­losen Mikro­fonen lässt sich die Tonqua­lität von Sprach­auf­nahmen opti­mieren. Ein Feature des Galaxy S20 entfernt Samsung mit der Aktua­li­sie­rung, nämlich die Auto­mobil-Vernet­zung MirrorLink.

Galaxy S20: Juli-Sicher­heits­patch im Juni

Das S20-Trio erhält frische Software

Samsung

Der südko­rea­ni­sche Hersteller mausert sich immer mehr zu einem Vorbild in puncto Updates. Fehler werden meist zügig ausge­merzt und die Sicher­heit hat einen hohen Stel­len­wert. Sogar Google kommt kaum noch hinterher, den Versi­ons­sprung auf die Android-Sicher­heits­ebene 1. Juli 2020 gibt es zuerst für das Galaxy S20, das Galaxy S20+ und das Galaxy S20 Ultra. Jahre­lang waren Smart­phones der Baureihen Nexus und dann Pixel in dieser Diszi­plin Vorreiter. Zunächst rollt Samsung das Update im Heimat­land Südkorea aus. Weitere Länder dürften aber in Kürze folgen.

Samsung stellt Support für MirrorLink ein

SamMobile stieß auf Twitter auf einen Beitrag eines Galaxy-S20-Users, welcher einen Screen­shot der Aktua­li­sie­rung veröf­fent­lichte. Die Soft­ware nimmt 386 MB an freiem Spei­cher­platz auf dem Smart­phone in Anspruch. Fotos mit hoher Zoom­stufe, bei denen Ausschnitte teil­weise digital vergrö­ßert werden, sollen mit der über­ar­bei­teten Soft­ware besser aussehen. Hobby-Regis­seure freuen sich indes über die effi­zi­en­tere Video-Stabi­li­sie­rung.

Das Änderungsprotokoll des Updates

Samsung Vor ein paar Monaten kündigte der Hersteller bereits an, MirrorLink künftig nicht mehr auf seinen Mobil­ge­räten zu unter­stützen. Mit dem Update des Galaxy S20 auf die Firm­ware G98xNKSU1ATFD zieht das Unter­nehmen jetzt den Stecker. MirrorLink ist ein Verfahren zur Kommu­ni­ka­tion zwischen Info­tain­ment-Systemen von Fahr­zeugen und Smart­phones, das seit circa acht Jahren kommer­ziell genutzt wird. Ursprüng­lich wurde die Methode als Forschungs­pro­jekt von Nokia ins Leben gerufen. Mit Android Auto für Handys mit Googles Betriebs­system und Apple CarPlay für iPhones haben sich aber zwei Systeme als Favo­riten durch­ge­setzt.