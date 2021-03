Samsung: Kamera-Update für Galaxy S20

Vor dem Wochen­ende geben die Hersteller nochmal Gas und rollen nütz­liche Updates für manche Smart­phones, nament­lich Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, OnePlus 6 und OnePlus 6T, aus. Das Premium-Trio aus dem Hause Samsung wird durch die Aktua­lisie­rung mit einer verbes­serten Kamera-Soft­ware bedacht. Die Perfor­mance der Foto­grafie sei gestei­gert. Besitzer eines der beiden OnePlus-Smart­phones profi­tieren hingegen von einem effi­zien­teren Schutz durch den Sicher­heits­patch Stand Februar 2021. Außerdem wurden die Google Mobile Services aktua­lisiert.

Galaxy S20 soll jetzt bessere Fotos schießen

Das Galaxy S20 Ultra (Bild) und seine Artgenossen haben ein Update

Samsung

Längere Zeit verlief die Evolu­tion der Smart­phone-Kameras in Samsungs S-Klasse eher gemäch­lich, mit dem Galaxy S20 und seinen Geschwis­tern gab es dann aber einen großen Sprung. Mehr Mega­pixel und mehr Zoom wurden beworben, aller­dings über­zeugte die Bild­qua­lität nicht voll­ends. Mit Updates opti­miert der Hersteller die Ergeb­nisse sukzes­sive. Der jüngste Versi­ons­sprung auf die Firm­ware G980XXU7DUC7 (Galaxy S20), G985XXU7DUC7 (Galaxy S20+) und G988XXU7DUC7 (Galaxy S20 Ultra) voll­zieht eben­falls Fein­schliff an den Foto­grafie-Eigen­schaften.

Wir wurden durch SamMobile auf das Rollout aufmerksam. Dem Bericht zufolge startet die Aktua­lisie­rung zuerst in Deutsch­land. Es sind 500 MB an freiem Flash-Spei­cher auf dem Smart­phone erfor­der­lich. Falls Sie noch keine Update-Meldung erhalten, können Sie über Einstel­lungen / Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und instal­lieren eine Suche initi­ieren.

Frische Soft­ware für OnePlus 6(T)

Update für das OnePlus 6 und das OnePlus 6T Das OnePlus 6T erschien vor mehr als zwei Jahren und das OnePlus 6 hat bald drei Jahre auf dem Buckel, an der Soft­ware wird aber erfreu­licher­weise weiterhin geschraubt. Android Autho­rity macht auf ein Update des Duos auf OxygenOS 10.3.9 aufmerksam. Teil des Pakets sind der Android-Sicher­heits­patch Stand 1. Februar 2021 und die Google Mobile Services vom Dezember 2020. Ferner wurden bekannte Fehler behoben und die System­sta­bilität verbes­sert. Das Update wird in Wellen verteilt, es kann also ein wenig dauern, bis es bei Ihnen eintrifft.

Ob das OnePlus 6 und das OnePlus 6T noch einen großen Versi­ons­sprung in Form von OxygenOS 11 (Android 11) erhalten, steht bislang nicht fest.