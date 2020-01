Samsung Galaxy S20(+) & Ultra: Alle Daten durchgesickert

Eine gut infor­mierte Webseite verrät sämt­liche Spezi­fika­tionen von Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G und Galaxy S20 Ulltra 5G. Explizit handelt es sich um die Ausstat­tungs­merk­male der euro­päischen Ausfüh­rungen mit Exynos-Chip­satz. Dem Bericht zufolge werden alle drei Smart­phones über ein 120-Hz-Display verfügen. Die Bild­schirm­größe vari­iert von 6,2 Zoll (Galaxy S20 5G) über 6,7 Zoll (Galaxy S20+ 5G) bis hin zu 6,9 Zoll (Galaxy S20 Ultra 5G). Unter anderem eine 64-MP-Kamera haben S20 und S20+ an Bord, beim S20 Ultra gibt es sogar 108 Mega­pixel.

Über­raschung verdorben – das sind die Galaxy-S20-Daten



Sieht so das finale Galaxy S20 Ultra aus? Sieht so das finale Galaxy S20 Ultra aus?

Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra im Detail

In knapp drei Wochen betreten Samsungs neueste Ober­klas­semo­dell die Bühne, allzu viel dürfte der Hersteller aber nicht mehr über­raschen können. MySmartPrice erhielt vom renom­mierten Bran­chen­kenner Ishan Agarwal die wich­tigsten Spezi­fika­tionen des Smart­phone-Drei­erpacks. Anschei­nend kommt das Trio stan­dard­mäßig mit 5G-Daten­funk daher. Weitere Gemein­samkeiten: die Display­auflö­sung von 3200 x 1440 Pixel, ein Seiten­verhältnis von 20:9, 12 GB RAM, 128 GB Flash, 8K-Video­aufnahme und der Chip­satz Exynos 990. Die Ultra-Ausgabe wartet bei Bedarf auch mit 512 GB Flash auf. Das Galaxy S20 besitzt den kleinsten Bild­schirm der Reihe (6,2 Zoll) mit einer Schärfe von 563 ppi. Die Tele-Optik löst mit 64 Mega­pixel deut­lich höher als die Weit­winkel-Einheit (12 Mega­pixel) auf. Eine 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Knipse, einen drei­fachen opti­schen und einen 30-fachen digi­talen Zoom gibt es oben­drauf. Der Akku des Galaxy S20 stemmt 4000 mAh.



Die Spezifikationen der S20-Serie Die Spezifikationen der S20-Serie

Erheb­lich mehr Anzei­gefläche liefert das Galaxy S20+, nämlich 6,7 Zoll (525 ppi). Außerdem hat dieses Modell eine ToF-Kamera (Time of Flight) für die drei­dimen­sionale Abtas­tung von Personen und Objekten dem kleinen Bruder voraus. Alle weiteren Foto­grafie-Eigen­schaften des Galaxy S20+ stimmen mit jenen des Galaxy S20 überein. Das gilt auch für die 10-Mega­pixel-Selfie-Knipse mit 4K-Video­aufnahme. Die Akku­kapa­zität erhöhte Samsung bei der Plus-Ausgabe auf 4500 mAh.

Wer einen noch größeren Bild­schirm möchte, greift zum Galaxy S20 Ultra. Dessen 6,9-Zoll-Panel kratzt schon an der Grenze zum Mini-Tablet. In puncto Kamera fährt der Hersteller bei dieser Vari­ante, wie bereits vermutet, harte Geschütze auf – 108 Mega­pixel werden geboten. Abseits dieser opulenten Haupt­kamera gibt es eine nicht minder beein­druckende Zoom-Einheit (zehn­fach optisch, 100-fach digital) mit 48 Mega­pixel. Abge­rundet wird das Paket mit der 12-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Optik und dem ToF-Modul. Selfie-Fans dürften aufgrund der 40-Mega­pixel-Front­kamera Gefallen am Galaxy S20 Ultra finden. Der Akku bietet 5000 mAh.

Weitere Schman­kerl der S20-Serie: Staub- und Wasser­schutz nach IP68, Android 10 mit der Ober­fläche One UI 2.0 und Stereo-Laut­spre­cher von AKG mit Dolby Atmos.

Neue Infos zum Design des Galaxy S20 Ultra



Grafik der Galaxy-S20-Ultra-Kamera Grafik der Galaxy-S20-Ultra-Kamera

