Galaxy S20: Update mit Mai-Sicherheitspatch ist da

Mehr Sicherheit für das Galaxy S20

Samsung Aufgrund diverser Patzer dürften Nutzer eines Modells der Serie Galaxy S20 skep­tisch sein, wenn schon wieder ein neues Update ausge­rollt wird. Es ist die dritte Aktua­li­sie­rung allein im Monat April – diesmal sollte aber nichts schief­gehen. Samsung hievt ledig­lich den Android-Sicher­heits­patch auf den Stand 1. Mai 2020. Immerhin wird der Hersteller somit aber­mals seinem Ruf gerecht, äußerst zeitnah den Secu­rity-Level des Google-Betriebs­sys­tems aufzu­fri­schen. Das Update wurde bereits in Europa gesichtet und ist direkt über Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra beziehbar.

Galaxy S20 erhält (wieder einmal) ein Update

Vor kurzem berich­teten wir über diverse Schwie­rig­keiten des Galaxy S20, welche anschei­nend durch eine fehler­hafte Firm­ware zustande kamen. Mit einem vorhe­rigen Update musste Samsung wiederum die Kamera des Ober­klas­se­mo­dells korri­gieren. Diese Vorfälle gepaart mit Hitze- und Perfor­mance-Problemen durch den Chip­satz Exynos 990 hinter­lassen bei der Flagg­schiff-Reihe einen faden Beigeschmack.

Samsung Bei wem sich nun schon die Nacken­haare aufgrund der Meldung über eine weitere Aktua­li­sie­rung sträuben, den können wir beru­higen. SamMobile infor­miert über die Verfüg­bar­keit des Updates auf G98xxXXS2ATD5, das diesmal ohne größere Maßnahmen daher­kommt. Ledig­lich der Sicher­heits­patch für das Android-Betriebs­system wird auf den Stand 1. Mai 2020 gehievt. Somit ist Samsung erneut ein Vorreiter in puncto Sicher­heit. Ansonsten soll die rund 170 MB große Datei keinerlei Ände­rungen am OS vornehmen.

So erhalten Sie das Galaxy-S20-Update

Der Mai-Patch für das Galaxy S20

teltarif.de

Auf Ihrem Galaxy S20, Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra sollte, sobald die Aktua­li­sie­rung zur Verfü­gung steht, eine Benach­rich­ti­gung erscheinen. Bislang wurde die neue Soft­ware vorrangig in Europa, unter anderem in den Nieder­landen, Italien und Ungarn gesichtet. Auch Deutsch­land ist schon dabei, bei zwei von der Redak­tion genutzten Geräten ist das Update eben­falls schon verfügbar.

Wie gewohnt verteilt Samsung das Update in Wellen, es kann also ein paar Tage dauern, bis ihr Mobil­gerät bedacht wird. Sie können auch manuell nach der Aktua­li­sie­rung suchen, in dem Sie zu Einstel­lungen / Soft­ware-Update navi­gieren und „Herun­ter­laden und instal­lieren“ auswählen. Das Update wird für alle Vari­anten (LTE oder 5G) der Galaxy-S20-Reihe verteilt.