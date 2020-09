Galaxy S20 FE: Alle Spezifikationen der Fan Edition bekannt

Evan Blass hat Samsung die Über­raschung verdorben und vor der Präsen­tation am 23. September das Galaxy S20 FE komplett enthüllt. Aber wo soll man dieses Modell in der Ober­klasse-Serie einordnen – als Down- oder Upgrade des Galaxy S20? Weder noch, vergleicht man die Spezi­fika­tionen, so mutet das Gebo­tene am ehesten wie ein Side­grade an. Manche Merk­male sind besser, andere schlechter. So gibt es etwa ein 6,5 Zoll großes Display, einen größeren Akku und eine bessere Selfie-Kamera. Unter anderem Arbeits­spei­cher und Verar­bei­tung hinken aber hinterher.

Für Fans: Galaxy S20 FE

Das Galaxy S20 FE

Samsung / Evan Blass Die Fan Edition des Galaxy S20 wird kommenden Mitt­woch offi­ziell vorge­stellt. Viele Neuig­keiten wird Samsung aller­dings bedingt durch eines großen Leaks von Bran­chen­insider Evan Blass (via GSMArena) nicht mehr zu verkünden haben. Zahl­reiche Daten und Mate­rial der Produkt­seite wurden veröf­fent­licht, wodurch beinahe jedes Detail des High-End-Smart­phones bekannt ist. Beginnen wir beim Display. Wem das 6,2-Zoll-Panel des Galaxy S20 zu klein ist, der dürfte sich über die 6,5 Zoll des Galaxy S20 FE freuen.

An 120 Hz und HDR10+ mangelt es nicht und die Auflö­sung des Dynamic-AMOLED-Panels soll 3200 x 1440 Pixel (563 ppi) betragen. Es gibt aber einen Kompro­miss, denn das Gorilla Glass 6 des Galaxy S20 wurde beim Galaxy S20 FE durch Gorilla Glass 3 ersetzt. Gebo­gene Display­seiten hat der Hersteller bei diesem Handy eben­falls einge­spart. Die 12-MP-Weit­winkel-Kamera (Blende f/1.8) bleibt unver­ändert, der Sensor der 12-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit ist etwas kleiner. Im Gegen­satz zum Stan­dard­modell hat die FE-Fassung aber ein rich­tiges Tele­objektiv. Dieses löst zwar nur mit 8 MP (Blende f/2.0) auf, vergrö­ßert aber optisch um den Faktor 3. Die Kameras des Galaxy S20 FE

Samsung / Evan Blass Selfies spei­chert das Galaxy S20 FE mit 32 MP (Blende f/2.0), beim Galaxy S20 müssen 10 MP samt licht­schwä­cherem Objektiv (Blende f/2.2) und klei­nerem Sensor genügen. Als Betriebs­system findet Android 10 mit der Benut­zer­ober­fläche One UI 2.5 Verwen­dung. Zudem gibt es einen Hinweis auf eine Koope­ration mit Micro­soft und dessen Xbox Game Pass.

Was bietet das Galaxy S20 FE sonst noch?

Game Pass Werbung für das Galaxy S20 FE

Samsung / Evan Blass Samsung scheint den haus­eigenen Exynos-SoCs derzeit nicht mehr allzu viel zuzu­trauen, in seinen Fold­ables verzichtet der Hersteller global auf jene und auch die 5G-Version des Galaxy S20 FE gibt es nur mit Snap­dragon-Chip­satz. Genauer gesagt erhalten Käufer der LTE-Fassung den Exynos 990, welcher auch die anderen S20-Modelle antreibt und Käufer der 5G-Ausgabe den besseren Qual­comm Snap­dragon 865. Neben einer Option mit 128 GB Flash wird das neue Modell auch über eine 256-GB-Option verfügen. Beide haben mit 6 GB RAM aller­dings 2 GB weniger Arbeits­spei­cher als das Galaxy S20. Der Daten­platz lässt sich via microSD-Karte erwei­tern. Zumindest die 5G-Version hat 4500 mAh

Samsung / Evan Blass Die Akku­kapa­zität der 5G-Fassung des Galaxy S20 FE liegt bei 4500 mAh, was 500 mAh mehr als beim Galaxy S20 5G sind. Der Strom­spei­cher der LTE-Version ist noch nicht bekannt, er wird auf 4000 mAh und somit adäquat zur LTE-Ausgabe des normalen Galaxy S20 geschätzt. Im besten Fall sind es aber auch hier 4500 mAh. Auf einen Staub- und Wasser­schutz nach IP68 müssen Sie beim Galaxy S20 FE nicht verzichten, auf ein hoch­wer­tiges Gehäuse aller­dings schon. Die Rück­seite besteht nicht aus Gorilla Glass 6, sondern aus Kunst­stoff. Kurios: Angeb­lich soll das Galaxy S20 FE entgegen seiner Artver­wandten über einen 3,5-mm-Kopf­hörer­anschluss verfügen.

Preis und Verfüg­bar­keit des Galaxy S20 FE

Das Galaxy S20 FE hat einen IP68-Schutz

Samsung / Evan Blass Der slowa­kische Netz­betreiber Orange Slovakia (via Roland Quandt) hatte es beson­ders eilig und nahm das Galaxy S20 FE bereits in sein Sorti­ment auf. Auch Preise nannte der Mobil­funker schon. So soll das Galaxy S20 FE 4G 699 Euro und das Galaxy S20 FE 5G 899 Euro kosten. Mitt­ler­weile hat Orange Slovakia die Produkt­seite aber wieder entfernt. Das Ober­klasse-Smart­phone wird in den Gehäu­sefarben Blau, Rot, Grün, Pink, Orange und Weiß erhält­lich sein. Bishe­rigen Gerüchten zufolge veröf­fent­licht Samsung das Galaxy S20 FE im Oktober. Wann genau und in welchen Regionen, bleibt abzu­warten. Ein paar Details muss der Hersteller also doch noch am kommenden Mitt­woch selbst verraten.