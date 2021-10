Tarifcheck: Galaxy S20 FE & Buds 2 mit Telekom All-Net-Flat

Media Markt bietet das Galaxy S20 FE zusammen mit einer Telekom-All-Net-Flat (green LTE 6 GB) und den Galaxy Buds 2 an. Wir haben das Angebot über­prüft.

Wenn Sie auf der Suche nach einem erschwing­lichen Ober­klasse-Smart­phone in Kombi­nation mit einem brauch­baren Tarif sind, könnte Ihnen das neue Angebot von Media Markt gefallen. Dort gibt es momentan das Samsung Galaxy S20 FE nebst Galaxy Buds 2 mit dem green LTE 6 GB für 19,99 Euro monat­lich. Namens­gebend sind 6 GB High-Speed-Daten­volumen im Mobil­funk­tarif enthalten. Ferner gibt es eine Flat­rate für Gespräche in alle deut­schen Netze. Reali­siert wird der Tarif im Telekom-Netz. Das Galaxy S20 FE über­zeugt durch ein 120-Hz-Display und einer hoch­wer­tigen Kamera.

Media Markt schnürt attrak­tives Tarif-Bündel

Galaxy S20 FE im Tarifcheck

Bislang gibt es immer noch keinen Nach­folger zum Verkaufs­schlager Galaxy S20 FE, allzu eilig ist es mit einem solchen jedoch nicht, da das aktu­elle Modell eine tolle Ausstat­tung besitzt. Vom 6,5 Zoll messenden Super-AMOLED (120 Hz, Full HD+) bis zur Triple-Kamera inklu­sive bild­sta­bili­siertem Tele­objektiv gibt es viele Vorzüge. In der Farbe Navy Black offe­riert Media Markt das Galaxy S20 FE mit 128 GB Flash zusammen mit dem Tarif mobilcom-debitel green LTE 6 GB für 19,99 Euro monat­lich. Im Paket sind außerdem die kabel­losen Kopf­hörer Galaxy Buds 2 enthalten. Versand­kosten fallen keine an.

Was aber anfällt, ist ein einma­liger Gerä­tepreis in Höhe von 29 Euro und eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro. Nach der Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten haben Sie insge­samt 548,75 Euro gezahlt. Wer häufiger SMS nutzt, sollte beachten, dass es für diese im green LTE 6 GB keine Flat­rate gibt. Pro Kurz­nach­richt werden 19 Cent berechnet. Außerdem ist die 4G-Geschwin­dig­keit auf bis zu 25 MBit/s begrenzt. Für die meisten Anwen­dungs­sze­narien ist eine solche Über­tra­gungs­rate aller­dings ausrei­chend.

Lohnt sich der Media-Markt-Deal?

Das Galaxy S20 FE gibt es momentan zum nied­rigsten Preis von 456 Euro bei Amazon. Bei diesem Online­shop sind auch die Galaxy Buds 2 mit 92,80 Euro am güns­tigsten. Addiert haben die Produkte einen Gesamt­wert von 548,80 Euro. Inso­fern erhalten Sie beim Media-Markt-Angebot den Mobil­funk­tarif rech­nerisch geschenkt und es wandern fünf Cent ins Spar­schwein. Nach Ablauf der 24 Monate erhöht sich die Grund­gebühr aller­dings auf 26,99 Euro. Sollte Ihnen das zu teuer sein, denken Sie an die recht­zei­tige Kündi­gung.

Wir haben auch über weitere span­nende Tarif-Bundles mit älteren Flagg­schiffen berichtet.

