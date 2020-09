Bundle-Check: Samsung Galaxy S20 FE (5G) bei yourfone

Gestern präsen­tierte Samsung das Galaxy S20 FE und jetzt hat your­fone passende Tarif-Bündel samt kosten­losen Drein­gaben im Angebot. Egal ob Sie sich für die 4G-Ausgabe oder die 5G-Vari­ante entscheiden, Ihnen wird entweder das Fitness­arm­band Galaxy Fit 2 oder ein Gamepad inklu­sive drei Monaten Xbox Game Pass Ulti­mate gelie­fert.

Eine Gerä­tezu­zah­lung für das Galaxy S20 FE entfällt. Je nach Bedarf gibt es Tarife mit 1 GB, 3 GB, 5 GB oder 20 GB High-Speed-Daten­volumen. Eine Tele­fonie-Allnet-Flat­rate für Deutsch­land und die EU ist inbe­griffen.

Galaxy S20 FE (5G) ist bei your­fone verfügbar

Samsung Galaxy S20 FE 4G bei yourfone

Bild: yourfone Mit dem Galaxy S20 FE gibt es eine Alter­native zum regu­lären Galaxy S20. Beide Modelle haben andere Stärken. Wenn Sie sich für die Fan Edition des aktu­ellen Samsung-Ober­klasse-Smart­phones inter­essieren, könnte sich ein Besuch bei your­fone lohnen.

Widmen wir uns zunächst den Tarif­ange­boten für die 4G-Fassung des Galaxy S20 FE. Für 1 GB Daten­volumen (LTE 1 GB) möchte die Dril­lisch-Marke 28,99 Euro in den ersten zwölf Monaten und danach 33,99 Euro. Bei 3 GB (LTE 3 GB) müssen Sie monat­lich 29,99 Euro im ersten und 35,99 Euro im zweiten Jahr inves­tieren. Samsung Galaxy S20 FE 5G bei yourfone

Bild: yourfone Sollen es 5 GB an schnellem Daten­kon­tin­gent sein (LTE 5 GB), werden bis zum zwölften Monat 30,99 Euro und anschlie­ßend 40,99 Euro berechnet. Mit insge­samt 20 GB High-Speed-Volumen (LTE 10 + 10 GB) für 46,99 Euro im ersten und 56,99 Euro ab dem zweiten Jahr fahren Viel­surfer am besten. Jeweils vier Euro mehr an Grund­gebühr fällt für die 5G-Version des Galaxy S20 FE an.

Das Angebot von your­fone wird im Netz von o2 reali­siert. Es gibt bis zu 50 MBit/s Down­load und maximal 32 MBit/s Upload via LTE. Der einma­lige Bereit­stel­lungs­preis beträgt 29,99 Euro. Eine Rufnum­mern­mit­nahme ist möglich und wird mit einem Bonus von 6,82 Euro hono­riert.

Lohnen sich die Drein­gaben beim your­fone-Deal?

Das neue Fitness­arm­band Galaxy Fit 2 schlägt mit 62,35 Euro bei Amazon zu Buche. Wie auch das Galaxy S20 FE erscheint es am 2. Oktober. Mehr Gegen­wert gibt es beim Gaming-Bündel: Für den mitge­lie­ferten Controller Power A Moga XP5-X zahlen Sie norma­ler­weise 74,99 Euro. Das Gamepad ist für das Spielen von Xbox-Titeln opti­miert und besitzt eine Smart­phone-Halte­rung. Für eine drei­mona­tige Mitglied­schaft bei Xbox Game Pass Ulti­mate werden regulär 38,97 Euro berechnet.

Aller­dings bezahlen Neukunden ohnehin im ersten Monat nur einen Euro. Die Vorbe­steller-Aktion wird von Samsung initi­iert, über andere Händler können Sie somit eben­falls profi­tieren. Sie haben müssen bis zum 1. Oktober zuschlagen, um den Vorbe­steller-Bonus wahr­zunehmen.

