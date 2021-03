Schnäppchencheck: Galaxy S20 FE bei MediaMarkt & Saturn

Media Markt und Saturn haben ein verlo­ckendes Angebot für Smart­phone-Fans, denn das Galaxy S20 FE in der 256-GB-Version kostet bei den Elek­tronik­märkten aktuell nur 529 Euro. Regulär will das Händler-Duo 603 Euro vom Käufer haben. Als Farben stehen Cloud Navy und Cloud White zur Auswahl, Versand­kosten fallen keine an. Tech­nisch über­zeugt das Galaxy S20 FE mit seinem 6,5 Zoll messenden Super-AMOLED-Display samt 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate und der viel­sei­tigen Triple-Kamera inklu­sive Tele­objektiv. Unser Preis­ver­gleich verrät, ob Media Markt und Saturn tatsäch­lich die güns­tigsten Anbieter sind.

Erschwing­liches Flagg­schiff im Preis gesenkt

Derzeit äußerst erschwinglich: Galaxy S20 FE (256 GB)

Samsung

Samsung stellte dem Galaxy-S20-Trio im Herbst 2020 eine Fan Edition zur Seite. Dieses Modell ermög­licht einen Einstieg in die Ober­klasse zu einem über­schau­baren Kosten­faktor. Knapp 700 Euro mussten Käufer der 256-GB-Fassung des Galaxy S20 FE zum Start entrichten. Nun ruft die Media-Saturn-Kette einen Tiefst­preis aus. Für 529 Euro wandert das High-End-Handy in der zuvor genannten Spei­cher­kon­figu­ration über den (virtu­ellen) Laden­tisch. Fotos können mit Weit­winkel (12 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (12 MP, Blende f/2.2) und Tele­objektiv (8 MP, Blende f/2.4, drei­fach opti­scher Zoom) aufge­nommen werden. Für Selfies gibt es eine 32-Mega­pixel-Knipse. Galaxy S20 FE (256 GB) bei Media Markt

Media Markt Da es sich bei dem Angebot um die LTE-Vari­ante des Galaxy S20 FE handelt, findet der Chip­satz Exynos 990 Verwen­dung. Dieser arbeitet etwas lang­samer als der Snap­dragon 865 der 5G-Ausgabe, hat aber immer noch genug Leis­tungs­reserven. Mitt­ler­weile ist auch ein Update auf Android 11 (One UI 3.0) für das Samsung-Mobil­gerät verfügbar.

Was kostet das Galaxy S20 FE anderswo?

Galaxy S20 FE (256 GB) bei Amazon

Amazon Im Preis­ver­gleich stellte sich das Angebot von Media Markt und Saturn zunächst tatsäch­lich als das güns­tigste heraus, aller­dings zog kurz darauf ein großer Rivale nach. Amazon hat reagiert und offe­riert das Galaxy S20 FE inklu­sive 256 GB Flash seiner­seits zum iden­tischen Preis von 529 Euro. Außerdem erhalten Sie dort 36 Monate anstatt 24 Monate Herstel­ler­garantie. Inso­fern lohnt es sich eher, bei Amazon zuzu­greifen. Abseits der genannten Shops und eBay folgt erst notebooksbilliger.de. Bei diesem Händler müssen Sie 579 Euro für das Galaxy S20 FE mit 256 GB inves­tieren.

Lesen Sie hier unseren Test des Galaxy S20 FE 5G.

