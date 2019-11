Gerücht: Galaxy S11 angeblich mit neuem 108-MP-Sensor

Samsungs S-Serie verrichtet in puncto Foto­qualität eine hoch­wertige Arbeit, die Module wirken jedoch etwas konser­vativ. Mit einem verbes­serten 108-Mega­pixel-Sensor könnte der Hersteller das Galaxy S11 attrak­tiver wirken lassen.

Bisher hat sich Samsung aus dem Mega­pixel-Wett­rennen bei seiner S-Serie heraus­gehalten, mit dem Galaxy S11 könnte sich das ändern. Bereits im September tauchte ein Gerücht auf, laut dem das 2020er-Flagg­schiff eine 108-Mega­pixel-Kamera haben wird, nun bestä­tigte ein Bran­chen­insider diesen Umstand – aller­dings mit einer neuen Infor­mation.

So soll das Galaxy S11 nicht etwa den bereits bekannten Kame­rasensor Isocell Bright HMX, sondern ein verbes­sertes Modul erhalten. Dieses könnte 6K-Videos in höherer Bild­wieder­holrate aufzeichnen und eine opti­mierte Low-Light-Perfor­mance besitzen.

Galaxy S11: Weiterer Hinweis auf neun­fache Mega­pixel-Anzahl

Das Xiaomi Mi CC9 Pro alias Mi Note 10 hat ebenfalls 108 Megapixel Seit fast vier Jahren tritt Samsung in puncto Kame­raauf­lösung bei seiner S-Reihe auf der Stelle. Sowohl das Galaxy S7, als auch das Galaxy S8, Galaxy S9 und Galaxy S10 haben eine Haupt­kamera mit 12 Mega­pixel. Die Brenn­weite von 26 mm und die Sensor­größe von 1/2,55 Zoll haben sich seit März 2016 eben­falls nicht verän­dert. Immerhin warten die Baureihen Galaxy S9 und Galaxy S10 mit einer licht­stär­keren sowie varia­blen Blen­denöff­nung (Blende f/1.5 bis f/2.4) auf.

Haus­eigene Produkte wie das Galaxy A80 haben bereits höher auflö­sende und zugleich größere Sensoren an Bord, 2020 sollen endlich die S-Produkte folgen. Bran­chen­insider Ice Universe hat in der Vergan­genheit schon häufig mit seinen Tipps richtig gelegen, nun verkündet er, dass das Galaxy S11 wahr­schein­lich einen neuen 108-Mega­pixel-Sensor an Bord hat. Von 12 auf 108 Mega­pixel – das wäre ein gewal­tiger Sprung.

Ein weiteres Indiz für einen neuen Bild­wandler könnte das Xiaomi Mi CC9 Pro (auch bekannt als Mi Note 10) sein. Dieses wird in Kürze mit dem Isocell Bright HMX erscheinen und Samsung dürfte es bevor­zugen, ein neues Modul im Galaxy S11 zu verbauen.

Sind 108 Mega­pixel wirk­lich sinn­voll?

Bekann­termaßen sagt die Anzahl an Bild­punkten eines Bild­wand­lers nichts über dessen Qualität aus. Via Pixel-Binning (vier Pixel werden zu einem zusam­menge­fasst) entstehen jedoch in redu­zierter Auflö­sung bessere Aufnahmen bei schlechtem Licht. Bei äußerst guten Licht­bedin­gungen sind hingegen volle 108-Mega­pixel-Fotos für große Ausdrucke möglich.

Des Weiteren können aus einem Foto mit derart vielen Bild­punkten scharfe Teil­ausschnitte (Crop) extra­hiert werden. Somit lässt sich bei Bedarf ohne den Einsatz eines Tele-Objek­tivs ein größerer Zoom bei nied­riger Auflö­sung simu­lieren.

Samsungs aktu­elles Ober­klasse-Smart­phone ist das Galaxy Note 10+. Details lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)