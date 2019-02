Galaxy S10(+): Selfie-Kamera mit OIS und 4k-Video?

Trotz all der bishe­rigen Leaks könnte das Galaxy S10 noch Über­ra­schungen parat haben. Derzeit macht ein Gerücht die Runde, laut dem das regu­läre Galaxy S10 und die Plus-Ausgabe mit einer beson­ders leis­tungs­fä­higen Front­ka­mera daher­kommen. Die Selfie-Einheit sei mit einem opti­schen Bild­sta­bi­li­sator und 4K-Video­auf­nahme ausge­stattet, heißt es in einem Bericht. Die rück­sei­tigen Kameras der höher­prei­sigen Modelle sollen angeb­lich eine Bild­sta­bi­li­sie­rung auf GoPro-Niveau haben. Während bei den Angaben zu den Foto­grafie-Eigen­schaften Skepsis aufkommt, muten die neuen Render­bilder der Galaxy-S10-Serie authen­tisch an.

Galaxy S10: Weitere Hinweise zur Kamera-Ausstat­tung



Farbvarianten des Galaxy S10 / Galaxy S10+ Farbvarianten des Galaxy S10 / Galaxy S10+



Das gelbe Galaxy S10e Das gelbe Galaxy S10e

Galaxy-S10-Serie auf zahl­rei­chen Fotos

Zwar ist die Auflö­sung der In-Display-Knipse Samsungs kommender Ober­klasse-Smart­phones noch unge­wiss, die Features sollen Selfie-Fans jedoch begeis­tern. Eine opti­sche Bild­sta­bi­li­sie­rung findet man heut­zu­tage nur in wenigen Front­ka­meras wieder, ein solches Merkmal würde das Galaxy S10 und das Galaxy S10+ durchaus aufwerten. Mitglieder des Forums Weibo (via Phone­Arena ) verweisen auf diese Funk­tion. Da keine expli­zite Quelle ausge­macht werden kann, sollte diese Aussage mit Vorsicht genossen werden.Würde es tatsäch­lich eine opti­sche Bild­sta­bi­li­sie­rung und dazu noch 4K-Video­auf­nahme mit 60 fps für die Front­ka­mera geben, handelt es sich wahr­schein­lich um Premium-Merk­male, auf die das Galaxy S10e verzichten muss. Das Triple-Cam-Setup des Galaxy S10 und Galaxy S10+ soll angeb­lich mit 12 Mega­pixel (Haupt­ka­mera), 13 Mega­pixel (Tele) und 16 Mega­pixel (Weit­winkel) auflösen. Durch eine Kombi­na­tion aus elek­tro­ni­schem und opti­schem Bild­sta­bi­li­sator würde es angeb­lich einen Verwack­lungs­schutz auf GoPro-Niveau geben.



Farbvarianten des Galaxy S10e Farbvarianten des Galaxy S10e

