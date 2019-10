MediaMarkt: Galaxy S10e mit 6 GB Telekom-LTE für 1 Euro

Mit dem Galaxy S10e hat Samsung ein attrak­tives Konkur­renz­produkt zum iPhone 11 im Port­folio. Wer das Smart­phone über einen Vertrag subven­tionieren möchte, erhält bei Media Markt einen neuen Deal. Das erschwing­liche Ober­klas­semo­dell wird zusammen mit dem im Telekom-Netz reali­sierten Tarif LTE 6GB Spezial ange­boten. Inner­halb der ersten 24 Monate beträgt die Grund­gebühr laut Media Markt rech­nerisch 21,99 Euro, für das Galaxy S10e muss einmalig 1 Euro entrichtet werden. Wir klären auf, was Sie bei diesem Paket beachten müssen.

Galaxy S10e für 1 Euro mit Telekom-Allnet-Flat

Das Galaxy S10e hat eine tolle Dual-Kamera und einen schnellen Prozessor Samsungs güns­tigster Einstieg in die aktu­elle S-Serie bittet im Einzel­handel momentan mit einem durch­schnitt­lichen Preis von circa 539 Euro zur Kasse. Das ist immer noch recht viel Geld, was manche Inter­essenten zu den bekannten Tarifen mit 1 Euro Zuzah­lung schielen lässt. Nicht selten sind in solchen Offerten diverse Stol­perfallen im Klein­gedruckten versteckt, weshalb wir das Media-Markt-Angebot genau unter­suchen wollen.

Bei dem Tarif handelt es sich um den mobilcom-debitel green LTE 6 GB. Wie der Name bereits verrät, stehen dem Kunden 6 GB an High­speed-Daten­volumen zur Verfü­gung. Zwar ist dieser High­speed bei maximal 21,6 MBit/s im Down­load nicht allzu flott, immerhin gibt es dank 4G-Zugang und dem Telekom-Netz aber eine gute Netz­abde­ckung. Der Upload (wichtig für die Über­tragung von Medien, beispiels­weise in WhatsApp oder Insta­gram) arbeitet mit bis zu 3,6 MBit/s eben­falls gemäch­lich. Allnet-Flat-typisch werden Tele­fonate inner­halb Deutsch­lands nicht berechnet. SMS schlagen mit je 19 Cent zu Buche.

Die Kosten für den Media-Markt-Tarif im Detail



Das Tarif-Angebot bei Media Markt Das Tarif-Angebot bei Media Markt

Regulär würde das Angebot 26,99 Euro pro Monat inner­halb der ersten zwei Jahre kosten, der Elek­tronik­händler spen­diert aller­dings ein Akti­onsgut­haben von 120 Euro, das sich als Rabatt auf die ersten fünf Monate auswirkt. Bis zum 4. Monat fallen keine Grund­gebühren an, im 5. Monat schließ­lich 14,95 Euro und vom 6. bis zum 24. Monat 26,99 Euro.

Rech­nerisch beläuft sich somit die Grund­gebühr theo­retisch auf 21,99 Euro inner­halb der ersten zwei Jahre. Berück­sich­tigen müssen Sie aber noch den Anschluss­preis, der bei diesem Media-Markt-Angebot einmalig 39,99 Euro beträgt. Dadurch erhöht sich die Grund­gebühr im Schnitt auf 23,65 Euro pro Monat. Zudem fallen 3,95 Euro Versand­kosten für das Galaxy S10e an, falls Sie online bestellen. Nach Ablauf von zwei Jahren erhöht sich der Tarif­preis auf die regu­lären 31,99 Euro monat­lich.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)