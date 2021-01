Galaxy S10, Note 20 (Ultra) und S20 FE erhalten Januar-Patch

Galaxy S10 und mehr erhalten besseren Schutz

Samsung Auch am heutigen Mitt­woch zeigt sich Samsung ambi­tio­niert beim Thema Smart­phone-Sicher­heit, das Rollout des Januar-Patches für Galaxy S10, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra und Galaxy S20 FE hat begonnen. Mit der Aktua­lisie­rung wird das Mobil­gerät besser gegen Fremd­zugriffe und Schad­soft­ware abge­schottet. Die neue Soft­ware lässt sich unkom­pli­ziert direkt vom Handy aus über das Internet aufspielen. Wie gewohnt erfolgt keine zeit­gleiche Heraus­gabe des Updates in allen Ländern, es ist also möglich, dass Sie sich noch etwas gedulden müssen.

Am Montag star­tete der südko­rea­nische Hersteller die Vertei­lung des Android-Sicher­heits­patches Stand 1. Januar 2021 für das Galaxy S9 und das Galaxy S9+. Gestern folgte das Secu­rity-Update für das Galaxy S20, das Galaxy S20+ und das Galaxy S20 Ultra in den USA, welches nun auch Deutsch­land erreicht hat. Ein beliebtes Modell der Galaxy-S20-Reihe, nament­lich Galaxy S20 FE, fehlte am Dienstag, wird aber ab dem heutigen Mitt­woch mit der Aktua­lisie­rung bedacht. Das 2019er Flagg­schiff Galaxy S10 sowie die derzei­tige Samsung-Phablet-Speer­spitze Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra werden eben­falls versorgt.

Wir stießen bei SamMobile auf die Infor­mationen über den nächsten Schwung an Patches des Elek­tronik­kon­zerns. Im Regel­fall hat das Portal weiter­füh­rende Details parat, etwa die Down­load­größe des Pakets, die neue Firm­ware­ver­sion oder die Länder, in denen die Aktua­lisie­rung gesichtet wurde. Diesmal jedoch gibt es keine entspre­chenden Daten. Wie gehabt bei Sicher­heits­patches ändert sich nichts am eigent­lichen Android-Betriebs­system. Dieses und Samsungs Benut­zer­ober­fläche One UI bekommen ausschließ­lich Schwach­stellen ausge­merzt.

Sicher­heits­patch: Suche und Instal­lation

Das Update gelangt OTA (Over-the-Air), also direkt vom Internet aus auf das Mobil­gerät. Falls keine entspre­chende Meldung auf Ihrem Smart­phone auftaucht, können Sie unter Einstel­lungen / Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und instal­lieren manuell nach der Soft­ware suchen lassen. Übli­cher­weise sind reine Sicher­heits­patches nicht beson­ders groß, wodurch sie sich in den meisten Fällen auch über das Mobil­funk­netz herun­ter­laden lassen, ohne das Daten­kon­tin­gent allzu sehr zu belasten. Für eine reibungs­lose Instal­lation ist ein ausrei­chend gela­dener Akku notwendig.