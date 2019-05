Galaxy S10: Bessere Fotos im Dunkeln

Die Galaxy-S10-Kameras sollen bald auch nachts begeistern Die Galaxy-S10-Kameras sollen bald auch nachts begeistern

Samsung bereitet wich­tiges Galaxy-S10-Update vor

Samsung hinkt bezüg­lich des Kamera-Nacht­modus aktuell noch der Konkur­renz aus dem Hause Google (Pixel 3) und Huawei (P30 Pro) hinterher, ein baldiges Update für die S10-Serie soll es richten. Jetzt hat der Hersteller vorab Infor­mationen über die genauen Inhalte der nahenden Aktua­lisie­rung veröf­fent­licht. Insge­samt wird es fünf Verbes­serungen durch die neue Soft­ware geben, unter anderem die erwar­tete Opti­mierung für Aufnahmen bei schlechtem Licht. Abseits der Foto­grafie behebt der Konzern diverse Probleme beim Galaxy S10 und führt Digital Well­being ein.

Die Kameras von Galaxy S10, Galaxy S10e und Galaxy S10+ über­zeugen bei gutem Wetter und am Tage. Wird es düsterer, muss der Nutzer aber eine gemin­derte Qualität in Kauf nehmen. Fehlende Details, Unschärfe und Bild­rauschen können die Folge sein. Dass manche Wett­bewerber diesen Aspekt besser meis­tern, will Samsung nicht auf sich sitzen lassen. Bereits im vergan­genen Monat gab es Hinweise auf einen opti­mierten Nacht­modus für die S10-Produkt­reihe. Zwar lässt das entspre­chende Update nach wie vor auf sich warten, es soll jedoch „in Kürze“ erscheinen. In der Members-App infor­miert Samsung über die Vorteile der Aktua­lisie­rung. Punkt drei „Kamera-App – Anpas­sung an Umge­bungen mit schlechten Licht­verhält­nissen“ und Punkt vier „HDR-Option und Bild­schärfe" dürften Hobby-Foto­grafen freuen.



Samsung informiert über das nahende S10-Update

Anpas­sungen abseits der Kamera

Eine unbe­absich­tigte Bedie­nung des Smart­phones, während es sich in der Hosen­tasche befindet, soll es künftig nicht mehr geben. Zudem hat sich Samsung den Tonstö­rungen und Tonaus­fällen bei der Musik­wieder­gabe über die Music-App ange­nommen. Mit Digital Well­being (digi­tales Wohl­befinden) wird die mit Android 9.0 Pie einge­führte Smart­phone-Entwöh­nung auch im Galaxy S10 Einzug halten. Die übli­chen Verbes­serungen an der Perfor­mance und der Stabi­lität sowie ein neuer Sicher­heits­patch dürften eben­falls Teil der Aktua­lisie­rung sein. Bei unserem Redak­tions-Galaxy-S10 gibt es ein Problem mit dem Google Assi­stant, das womög­lich auch andere Nutzer betrifft. So wird der Assi­stant schon gestartet, sobald man nur „Ok“ sagt, das zweite Schlüs­selwort „Google“ wird erst gar nicht benö­tigt. So wird der Dienst des Öfteren unfrei­willig akti­viert. Ob auch dieser Bug mit dem Update behoben wird, bleibt abzu­warten.

