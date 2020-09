One UI 2.5 für Galaxy S10 und Galaxy Note 10 wird verteilt

Samsung verteilt seine aktu­elle Soft­ware­ver­sion One UI 2.5 jetzt an drei Modelle der Galaxy-S10-Serie und die Galaxy-Note-10-Reihe. Wer ein Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ (5G) oder Galaxy Note 10 Lite besitzt, sollte in Kürze eine Update-Meldung erhalten. Ob auch Galaxy S10 5G und Galaxy S10 Lite bereits bedacht wurden, ist uns nicht bekannt. Wich­tige Funk­tionen der Aktua­li­sie­rung sind die draht­lose DeX-Anbin­dung, verbes­serte Profi-Kamera-Features und SOS-Features für Notsi­tua­tionen. Ferner wird der Android-Sicher­heits­patch auf den Stand 1. September 2020 gehievt.

Frische Soft­ware für Galaxy S10 und Galaxy Note 10

One UI 2.5 für Galaxy S10 und Note 10 ist da

SamMobile

Durch das Betriebs­system-unab­hän­gige Update der Benut­zer­ober­fläche liefert der Hersteller regel­mäßig neue Features. Im August berich­teten wir über One UI 2.5 für die Galaxy-S20-Serie und das Galaxy Note 20 (Ultra), jetzt sind die Vorjah­res­mo­delle am Zug. Sollten Sie auf Ihrem Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G oder Galaxy Note 10 Lite noch keine Update-Meldung erhalten haben, können Sie manuell nach der neuen Soft­ware suchen lassen. Da Samsung das Rollout in Wellen verteilt, könnte es aber auch sein, dass Sie noch etwas warten müssen.

Mit One UI 2.5 wird die Produk­ti­vität durch Wire­less DeX gestei­gert. Samsungs Desktop-Modus des Mobil­ge­räts lässt sich also nun auch kabellos nutzen. Für den WLAN-Betrieb hat der Konzern die Möglich­keit ergänzt, eine Anfrage auf das Pass­wort zu stellen, sofern sich ein Kontakt in der Nähe bereits mit dem Zugangs­punkt verbunden hat. Die Anzeige der Geschwin­dig­keit des gewünschten Wi-Fi-Routers ist eine weitere sinn­volle Ergän­zung. Eine YouTube-Suche und gespal­tene Darstel­lung der Tastatur (bei hori­zon­taler Nutzung) werten die Eingabe auf.

Weitere Ände­rungen bei One UI 2.5

Ambi­tio­nierte Hobby-Foto­grafen, die nicht der Kamera-Auto­matik den Vortritt lassen, können sich über mehr Features der manu­ellen Einstel­lungen im Pro-Modus freuen. Für ein Plus an Sicher­heit sorgen die neuen SOS-Funk­tionen. In Notsi­tua­tionen lässt sich nun eine als SOS-Kontakt vorkon­fi­gu­rierte Person schnell anrufen. Des Weiteren kann der eigene Standort für 24 Stunden in Inter­vallen von 30 Minuten via SOS-Standort-Über­mit­te­lung gesendet werden.

Das Update auf One UI 2.5 trägt die Versi­ons­nummer G973FXXU8DTH7 (Galaxy S10), G975FXXU8DTH7 (Galaxy S10+) G970FXXU8DTH7 (Galaxy S10e) und N770FXXU5CTH4 (Galaxy Note 10 Lite). Zumin­dest die Aktua­li­sie­rung für die S10-Serie wurde schon in Deutsch­land gesichtet. Sie müssen circa 1 GB an freiem Spei­cher­platz einplanen. (via SamMobile / SamMobile)