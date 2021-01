Android-11-Update: Samsung Galaxy S10 erhält One UI 3.0

Nach dem Sprung auf Android 10 darf sich die Galaxy-S10-Reihe nun über Android 11 freuen. Zumin­dest für zwei Modelle, nament­lich Galaxy S10e und Galaxy S10 5G, befindet sich die entspre­chende Samsung-Soft­ware One UI 3.0 in Umlauf.

One UI 3.0 (Android 11) für Galaxy S10 ist da

Samsung Für Anwender eines Samsung Galaxy S10 gibt es eine gute Nach­richt, das Rollout des Android-11-Updates hat begonnen. Samsung verteilt die Soft­ware One UI 3.0 für die 2019er High-End-Tele­fone ab sofort in Europa. Den Anfang machen die Vari­anten Galaxy S10e und Galaxy S10 5G, doch auch für das Stan­dard­modell Galaxy S10 und das Galaxy S10+ dürfte die Aktua­lisie­rung in Kürze bereit­stehen. Neben dem neuen Google-Betriebs­system führt Samsung mit One UI 3.0 auch eigene Erwei­terungen und Anpas­sungen ein. So gibt es etwa Verbes­serungen bei den Benach­rich­tigungen und dem Sperr­bild­schirm.

Galaxy-S10-Serie erhält Soft­ware-Frisch­zel­lenkur

Samsung Ende 2019 begann der südko­rea­nische Hersteller damit, das vorin­stal­lierte Android 9.0 Pie auf Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e und Galaxy S10 5G durch Android 10 zu ersetzen. Knapp über ein Jahr später wird jetzt besagtes Android 10 der erwähnten Smart­phones in Rente geschickt. Das vor vier Monaten von Google bereit­gestellte Android 11 findet seinen Weg auf das güns­tigste (Galaxy S10e) und teuerste (Galaxy S10 5G) Handy der 2019er Baureihe. Dass Galaxy S10 und Galaxy S10+ noch nicht bedacht werden, ist etwas unge­wöhn­lich, womög­lich haben diese Versionen noch etwas Fein­schliff nötig. Datenblätter Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10e

SamMobile macht auf die Verfüg­bar­keit des auf Android 11 basie­renden One UI 3.0 für Galaxy S10e und Galaxy S10 5G aufmerksam. Zuerst gelangen User aus unserem Nach­bar­land Schweiz an die Soft­ware. Bis die Aktua­lisie­rung auch in Deutsch­land auftaucht, dürfte es nicht allzu lange dauern. Etwas länger müssen sich Teil­nehmer der Beta­ver­sion von One UI 3.0 gedulden. Erfah­rungs­gemäß dauert es bei diesen Anwen­dern ein wenig, bis die stabile Fassung zur Verfü­gung steht.

Was bietet One UI 3.0?

Samsung hat seine Benut­zer­ober­fläche in vielen Belangen aufge­wertet. Die Benach­rich­tigungs­leiste präsen­tiert sich trans­parent und über­sicht­licher, außerdem wird die Laut­stär­kere­gelung direkt neben der Laut­stär­kewippe einge­blendet. Der Sperr­bild­schirm bekam seiner­seits eine opti­sche Anpas­sung spen­diert, während es beim Always-on-Display mehr Perso­nali­sie­rungs­optionen gibt. Ein aufge­räumtes System­menü, eine verbes­serte Spei­cher­ver­wal­tung und eine komfor­tablere Darstel­lung des Akku­ver­brauchs sind weitere Vorteile von One UI 3.0.

Übri­gens: Den Januar-Sicher­heits­patch für das Galaxy S10 gibt es eben­falls schon.