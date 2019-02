Galaxy S10+: Änderbare Bixby-Taste und Instagram Modus

Das Galaxy S10+ konnte in unserem Test überzeugen Das Galaxy S10+ konnte in unserem Test überzeugen

Galaxy S10+ wird erneut aktualisiert

Den positiven Trend der schnelleren Software-Updates führt Samsung bei seinem Galaxy S10+ fort. Bereits am 24. Februar wurde eine erste Aktualisierung gesichtet, nun folgen weitere Features und Verbesserungen. Mit dem jüngsten Update erhält das Galaxy S10+ nicht nur den Februar-Sicherheitspatch, sondern auch die Möglichkeit, den Bixby-Button nach Belieben neu zu belegen. Des Weiteren sind der Instagram Modus und Optimierungen für die Kamera und den Fingerabdrucksensor an Bord. Bis zur Markteinführung am 8. März erhalten die Käufer also ein ausgereifteres Produkt.

Samsung spendiert seiner Plus-Ausgabe der neuen S-Reihe eine Versionserhöhung auf die Firmware G975FXXU1ASBA / G975FOXM1ASBA / G975FXXU1ASBA (je nach Region). Die Software ist rund 496 MB groß, was dank des üppigen Speichers des Galaxy S10+ (hierzulande mindestens 512 GB) kein Problem sein dürfte. Wie SamMobile berichtet, erhielt die deutsche Variante das Update, aber auch in Frankreich und Großbritannien wurde es gesichtet.

Optimierungen und Features

In Nordamerika scheint die Aktualisierung noch nicht angekommen zu sein. Samsung behebt mit der neuen Software diverse Sicherheitslücken des Android-Betriebssystems und zwölf der eigenen Firmware. Der Stand des Patches ist der 1. Februar 2019.



Das zweite Update für das Galaxy S10+ ist da

Mit dem Ultraschall-Fingerabdrucksensor hat der Hersteller eine interessante biometrische Entsperrmethode eingeführt und betreibt damit Pionierarbeit. Entsprechend benötigt das Modul noch Software-Feinschliff, was es auch in diesem Update gibt. Der Sensor soll nun präziser funktionieren. Die Stabilität der Kamera des Galaxy S10+ wurde laut Changelog ebenfalls verbessert. Besonders erfreulich ist die Möglichkeit, ab sofort den Bixby-Button für andere Anwendungen oder Aktionen verwenden zu können. Wer den Samsung-Assistenten nicht braucht, muss also nicht mehr mit einer nutzlosen Taste leben. Es lassen sich Szenarien für das einfache und doppelte Drücken des Knopfes konfigurieren. Zu guter Letzt sei noch der Instagram Modus erwähnt. Mit diesem Feature können Nutzer des sozialen Foto-Netzwerkes direkt in Samsungs Kamera-App aufgenommene Fotos via Instagram Stories teilen.

Wir haben das Galaxy S10+ bereits ausführlich getestet und sind äußerst angetan von diesem Smartphone.

