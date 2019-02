Galaxy S10: Folie mit Loch, Keramik-Weiß-Look und Hüllen

Galaxy S10+ in Standard- und Keramik-Weiß Galaxy S10+ in Standard- und Keramik-Weiß

Hands-on-Video des Galaxy S10+ zeigt Fingerabdrucksensor-Problem

Mut zur Lücke haben die Display­schutz­folien des Galaxy S10+. In einem neuen Hands-on-Video des Oberklasse-Smartphones ist eine Aussparung beim angebrachten Bildschirmschutz zu erkennen. Ein kreisrunder Ausschnitt sorgt dafür, dass der In-Display-Finger­ab­druck­sensor weiterhin reibungslos funktioniert. Zuvor vermeldeten bereits Zubehör­her­steller wie ArmadilloTek, dass es Probleme mit Schutzglas gibt. Jetzt steht fest, dass auch gängige Schutz­folien die neuartige biometrische Ent­sperr­methode auf Ultra­schall­basis beeinträchtigen. Erfreulicher mutet hingegen der erste Blick auf die Keramik-Weiß-Variante des Galaxy S10+ Premium an.

Im Bildschirm integrierte Fingerabdrucksensoren sind eine spannende technische Errungenschaft, besonders in der zuverlässigen und exakten Ultraschall-Ausführung. Die Schattenseite solcher Lösungen ist jedoch die eingeschränkte Funktionalität, sobald sich ein Objekt zwischen dem Finger und dem Display befindet. Das ist beispielsweise bei Schutzfolien und Panzergläsern der Fall. Der Händler Mobile Fun veröffentlichte jüngst ein YouTube-Video, welches das Galaxy S10+ samt Ultraschall-Fingerabdrucksensor in Aktion zeigt.



Loch in der Displayschutzfolie des Galaxy S10+ Loch in der Displayschutzfolie des Galaxy S10+

Galaxy S10+ in schickem Keramik-Weiß, Schutzhüllen-Leak

Während das Design des Smartphones gelungen anmutet, wird die Optik ein wenig durch die Aussparung der Schutzfolie getrübt. Die Einschränkung dürfte nicht nur für das Galaxy S10+, sondern auch für das Standardmodell Galaxy S10 gelten. Käufer des Galaxy S10e müssen sich aufgrund des seitlichen Fingerabdrucksensors nicht mit dieser Begebenheit auseinandersetzen.



Seitenansicht und Front der Keramik-Weiß-Ausgabe Seitenansicht und Front der Keramik-Weiß-Ausgabe



Diverse Schutzhüllen des Galaxy S10 Diverse Schutzhüllen des Galaxy S10

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)

Anzeige:

Bekanntermaßen wird die Plus-Ausgabe Samsungs nahender Highend-Modelle eine zusätzliche Variante mit gehobener Ausstattung spendiert bekommen. Die von den Medien teils als Galaxy S10+ Premium betitelte Fassung besitzt 1 TB Flash und 12 GB RAM. Als Farben stehen Luxurious Ceramic White und Ceramic Black zur Auswahl. Auf von Ishan Agarwal (via MySmartPrice ) veröffentlichten Pressebildern ist die Premium-Option des Galaxy S10+ in Keramik-Weiß zu sehen. Der Unterschied zur Farbvariante Prism White ist deutlich anhand des Glanzeffektes erkennbar.Für ein solch edles Smartphone wie das Galaxy S10 werden sich viele Anwender eine Schutzhülle zulegen wollen. Das Samsung-eigene Zubehör für die Oberklasse-Telefone drang nun an die Öffentlichkeit. Ob LED-Cover, Leder-Cover, Clear-View-Cover oder Hüllen mit integriertem Standmechanismus, die Auswahl ist groß. Das gilt auch für die Farboptionen (via Droid Shout ).