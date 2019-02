Galaxy S10+ mit 12 GB RAM und 1 TB im Benchmark-Check

Nachdem wir kürz­lich einen Blick auf die Farb­va­ri­ante Keramik-Weiß der höchsten Ausbau­stufe des Galaxy S10+ werfen durften, gibt es nun erste Bench­mark-Einträge des Smart­phones. Sowohl Geek­bench als auch AnTuTu bestä­tigen die Exis­tenz der Ausgabe mit 1 TB Flash-Spei­cher und 12 GB RAM. Das Betriebs­system Android 9.0 Pie und der Chip­satz Exynos 9820 werden eben­falls gelistet. Es handelt sich bei der gesich­teten Fassung des Galaxy S10+ Premium also um jene, die auch in unserer Region in den Handel kommt.

Galaxy S10+: 1-TB-Modell besucht Bench­marks

Samsung Galaxy S10 (1 TB) Datenblatt

[ Benchmark-Gerücht ]

] Gerücht

Gewinnspiel

Dummy

Mit einem Daten­platz von 1 Tera­byte Flash und einem RAM von 12 Giga­byte über­flü­gelt das Galaxy S10+ in der besten Ausstat­tungs­va­ri­ante rein von der Spei­cher-Quan­tität her gesehen so manchen Desktop-Computer. Für den Normal­ver­brau­cher dürften diese Werte über­di­men­sio­niert sein, das Samsung-Top-Produkt richtet sich aller­dings an Enthu­si­asten. Jene dürften Gefallen an den neuesten Einträgen des Galaxy S10+ Premium bei Geek­bench und AnTuTu finden.



Der komplette AnTuTu-Screenshot des Galaxy S10+ Premium Der komplette AnTuTu-Screenshot des Galaxy S10+ Premium

Weitere Infor­ma­tionen der Bench­marks

Die Leak-Platt­form Slash­leaks , genauer gesagt deren User Sudhanshu Ambhore, publi­zierte Screen­shots der besagten Bench­marks. Bei bislang 245 Leaks kann Ambhore eine Tref­fer­quote von 86 Prozent vorweisen. Das neue Galaxy-S10+-Premium-Mate­rial wird von der Commu­nity zu 100 Prozent als authen­tisch einge­stuft. Ein Ergebnis von 326185 Punkten wird der Fassung mit 12 GB RAM von AnTuTu beschei­nigt, was nur knapp über den 325067 Zählern der Stan­dard­aus­füh­rung des Galaxy S10+ liegt. Aktu­elle Apps und Spiele dürften den großen Arbeits­spei­cher nicht annä­hernd ausreizen.



Das Galaxy S10+ Premium bei Geekbench Das Galaxy S10+ Premium bei Geekbench

Die Bewer­tungen von 4450 Punkten im Single- und 9753 Punkten im Multi-Core-Test des Galaxy S10+ Premium in Geek­bench zeugen eben­falls von einer hohen Perfor­mance. Zwar dürfte die scheinbar geringe Display­auf­lö­sung von 2280 mal 1080 Pixeln zunächst irri­tieren, doch bekann­ter­maßen nutzt Samsung als Vorein­stel­lung bei vielen Smart­phones eine nied­ri­gere Option. Das spart Akku und schont den Chip­satz, aller­dings entfaltet sich nicht das volle Poten­zial des Bild­schirms. Sowohl AnTuTu als auch Geek­bench führen die 1-TB-Vari­ante des Galaxy S10+ unter der Modell­nummer SM-G975F. Die Modell­nummer ist also iden­tisch zu jener der Ausgaben mit weniger Flash-Spei­cher und RAM.

Beachten Sie auch unser Gewinn­spiel, wir verlosen das Galaxy S10 in der besten Ausstat­tungs­va­ri­ante.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)