Schnäppchencheck: Galaxy S10+ (1 TB) im Angebot bei Otto

Auch heut­zutage haben Smart­phones mit 1 Tera­byte Daten­platz Selten­heits­wert, Otto bietet ein solches mit dem Samsung Galaxy S10+ vorüber­gehend redu­ziert an. Sowohl in Schwarz wie auch in Weiß.

Wenn Sie gerade nach einem Smart­phone suchen und Ihnen der Spei­cher­platz am wich­tigsten ist, lohnt es sich, das aktu­elle Otto-Angebot für das Galaxy S10+ anzu­sehen. Der Händler offe­riert nämlich – nur bis morgen – die höchste Ausbau­stufe des Ober­klas­semo­dells mit 1 TB Flash und 12 GB RAM für nur 599,99 Euro. Auch nach über andert­halb Jahren ist dieses Mobil­gerät noch einen Blick wert. Das vorbild­liche Dynamic-AMOLED-Display und die gelun­gene Triple-Kamera machen das Galaxy S10+ zu einem tollen Gesamt­paket. Aber hat Otto wirk­lich den güns­tigsten Deal?

Samsung-Smart­phone mit üppigem Daten­platz

Angebot: Galaxy S10+ mit 1 TB bei Otto

Bei den 2020er High-End-Handys der Galaxy-S20-Serie entschied sich Samsung dafür, keinem Exem­plar mehr als 512 GB Flash zu spen­dieren. Wer auf seinem Mobil­gerät eine riesige Samm­lung von Fotos, Videos und Musik archi­vieren möchte und noch mehr Spei­cher benö­tigt, muss sich via microSD-Karte behelfen. Anders das Galaxy S10+. Dieses erschien Anfang März 2019 in drei Vari­anten mit bis zu einem Tera­byte Flash und 12 GB RAM. Eben diese groß­zügig bestückte Edition veräu­ßert Katalog-Urge­stein Otto derzeit als Angebot der Woche. Aller­dings mit zeit­licher Beschrän­kung – Sie müssen sich bis zum 10. November für den Kauf entschieden haben. Galaxy S10+ in Schwarz

Samsung / Otto Mit 599,99 Euro klingt der Preis gemessen an der Spei­cher­aus­stat­tung fair. Hinzu kommen 5,95 Euro an Liefer­pau­schale. Im Preis­ver­gleich fanden wir den Händler asgoo­dasnew via eBay als zweit­güns­tigsten Anbieter. Dort gibt es das Galaxy S10+ mit 1 TB momentan für 639,99 Euro, Versand­kosten fallen keine an. Hingegen offe­riert asggoo­dasnew auf seiner eigenen Webseite das Smart­phone zu einem Kosten­faktor von 679 Euro (mit Gutschein­code BLACK) zuzüg­lich 5,90 Euro Versand inklu­sive 30 Monaten Garantie. Bei allen Deals handelt es sich um Neuware.

Schafft es das Galaxy S10+ 1 TB noch unter den Weih­nachts­baum?

Das Otto-Angebot ist also derzeit tatsäch­lich die güns­tigste Möglich­keit, an ein Galaxy S10+ mit einem Tera­byte Daten­platz zu kommen. Leider ist die ange­gebene Liefer­zeit recht hoch. Der Shop gibt an, dass das Handy erst in drei Wochen verschickt werden könne. Als Weih­nachts­geschenk dürfe das Smart­phone somit immerhin pünkt­lich ankommen. Wenn Sie aber jetzt schon ein neues Telefon benö­tigen, könnten Sie auch das Angebot von asgoo­dasnew wahr­nehmen.

In unserem Test schnitt das Galaxy S10+ mit einer sehr guten Wertung von 1,3 (aktua­lisiert auf 1,4) ab.

