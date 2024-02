Gerücht: Samsung Galaxy Ring wird im Juli vorgestellt

In circa fünf Monaten könnte Samsung seinen Galaxy Ring ausführ­lich demons­trieren. Gene­rell sieht es künftig für den Smart-Ring-Markt gut aus.

Der Galaxy Ring, Samsungs erster schlauer Finger­schmuck, soll einem Bericht aus Südkorea zufolge im Juli vorge­stellt werden. Bereits jetzt werden Proto­typen produ­ziert, die Massen­pro­duk­tion markt­reifer Exem­plare würde im zweiten Quartal starten. Beim Galaxy Ring stehen Gesund­heits­fea­tures im Fokus. Unter anderem seien Sensoren für die Blut­fluss­mes­sung und die Aufzeich­nung eines Elek­tro­kar­dio­gramms vorhanden. Das Bezahlen über das Acces­soire ist eben­falls möglich. Ein Markt­for­schungs­institut beschei­nigt für den Markt der Smart-Ringe inner­halb der nächsten acht Jahre ein zehn­faches Wachstum.

Galaxy Ring: Unpa­cked-Event im Juli

Der Galaxy Ring ähnelt optisch dem Pearl-Smart-Ring (Foto)

In rund fünf Monaten wird die Enthül­lung von Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 erwartet. Mögli­cher­weise stellt Samsung bei dieser Veran­stal­tung auch seinen Galaxy Ring vor. Ein dedi­ziertes Wearable-Event, während dem nicht nur der Galaxy Ring, sondern auch die Galaxy Watch 7 die Bühne betritt, schließen Bran­chen­kenner eben­falls nicht aus. Das meist gut infor­mierte, südko­rea­nische Nach­rich­ten­magazin ETNews will zumin­dest erfahren haben, dass Samsung seinen schlauen Finger­schmuck in der zweiten Juli­hälfte präsen­tiert. Einen Vorge­schmack gab der Hersteller bereits während der Enthül­lung des Galaxy S24.

Neben den eingangs erwähnten Gesund­heits­fea­tures und der Möglich­keit des kontakt­losen Bezah­lens via NFC wird der Galaxy Ring auch eine Schlaf­über­wachung bieten. Eine Funk­tion, die sich schon seit vielen Jahren in Smart­watches und schlauen Fitnes­sarm­bän­dern großer Beliebt­heit erfreut. Eine Herz­fre­quenz­mes­sung ist eben­falls an Bord. Außerdem soll eine Fern­steue­rung anderer Geräte mit Samsungs Finger­schmuck möglich sein. Damit eine breite Masse poten­zieller Käufer ange­spro­chen wird, offe­riert der Hersteller dem Bericht zufolge acht Ring­größen.

Starkes Wachstum im Smart-Ring-Markt

Im Vergleich zu anderen Weara­bles ist der Smart-Ring-Markt noch recht jung. Letztes Jahr betrug der globale Markt­wert laut Busi­ness Rese­arch Insight nur 20 Millionen US-Dollar. Aller­dings wird prognos­tiziert, dass der Markt­wert im Jahr 2031 auf 197,03 Millionen US-Dollar anwächst. Eine Stei­gerung knapp um den Faktor zehn inner­halb von acht Jahren. Unter anderem Samsung und Apple sollen für die posi­tive Entwick­lung verant­wort­lich sein. Der kali­for­nische Hersteller tüftelt eben­falls an einem schlauen Ring, wie beispiels­weise ein Patent aus dem November 2023 bestä­tigt.

