Galaxy Ring & Fit 3: Neue Details zu Samsung-Wearables

Die Hersteller wollen im Wearable-Markt zum Herrn der Ringe werden, von Samsungs schlauem Finger­schmuck gibt es ein neues Lebens­zei­chen. Bereits jetzt verfügt die App Good Lock über eine Unter­stüt­zung für den Galaxy Ring. Im Akku-Widget von Good Lock lässt sich der Batte­rie­stand von allem verbun­denen Zubehör anzeigen. Das jüngste Update der Anwen­dung lässt nun auch die Akku­anzeige des Galaxy Ring zu. Allzu lange dürfte es nicht mehr bis zur Einfüh­rung des Acces­soires und des Galaxy Fit 3 dauern, zu dem es eben­falls Neuig­keiten gibt.

Galaxy Ring zeigt sich bei Samsung Good Lock

So sieht der Galaxy Ring aus

Samsung Die Anwen­dung Samsung Good Lock ist quasi ein Schweizer Taschen­messer in Soft­ware-Gestalt. Mit der App können umfang­reiche funk­tio­nale und visu­elle Opti­mie­rungen für die Benut­zer­ober­fläche One UI voll­zogen werden. Widgets beinhaltet das Tool eben­falls. Eines davon zeigt den Akku­stand von Smart­watches, Fitnes­sarm­bän­dern, Kopf­hörern und anderen Geräten, die mit dem Handy verbunden sind. Neuer­dings gibt er auch Auskunft über die Batterie des Galaxy Ring. Im Rahmen der Vorstel­lung des Galaxy S24 kündigte Samsung dieses Produkt an. Galaxy Ring in Good Lock

SpottedMe / reddit Ein kurzer Video­clip demons­trierte das Design. Es handelt sich um einen schlauen Finger­schmuck, ähnlich dem von uns getes­teten Pearl-Smart-Ring. Das Acces­soire soll sich insbe­son­dere für Akti­vitäten rund um Fitness und die Gesund­heit eignen. Wann und zu welchem Preis der Galaxy Ring in den Handel kommt, ist noch nicht bekannt. Da Samsung aber jetzt schon seine Soft­ware mit Unter­stüt­zung für das neuar­tige Wearable ausstattet, dürfte es nicht mehr allzu lange bis zu entspre­chenden Infor­mationen dauern. (reddit via GSMArena)

Galaxy Fit 3 ist in den Start­löchern

Das Galaxy Watch Fit 3

@evleaks Allmäh­lich gaben Samsung-Fans die Hoff­nung auf ein weiteres schlaues Fitnes­sarm­band des Herstel­lers auf. Schließ­lich kam das Galaxy Fit 2 bereits im Oktober 2020 auf den Markt. Jedoch drangen nach ersten Hinweisen im vergan­genen November jetzt allerlei Bilder und Spezi­fika­tionen des Galaxy Fit 3 an die Öffent­lich­keit. Bran­chen­insider Evan Blass zeigt eine ganze Flut an Fotos des Weara­bles. Es lassen sich über 100 Sport­arten und der Schlaf tracken. Außerdem können Sie mit dem Galaxy Fit 3 Anrufe entge­gen­nehmen, Mittei­lungen beant­worten, Medien steuern und von einer SOS-Funk­tion samt Sturz­erken­nung profi­tieren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Anzeige:

Wir haben kürz­lich das span­nende Samsung-Handy Galaxy S24+ ausge­packt