Samsung Galaxy Note 10: One UI 2.0 (Android 10) ist da

Besitzer eines Galaxy Note 10 oder Galaxy Note 10+ können ab sofort die finale Fassung des Betriebs­systems Android 10 in Form von One UI 2.0 instal­lieren. Das Update wird in Europa verteilt, unter anderem wurde es in Deutsch­land und den Nieder­landen gesichtet. Bestand­teil der Aktua­lisie­rung ist außerdem der Dezember-Sicher­heits­patch. Samsung stellte vor der endgül­tigen Ausgabe von One UI 2.0 für das Galaxy Note 10(+) fünf Beta­versionen zur Verfü­gung, um Probleme auszu­merzen. Die jetzige Android-10-Soft­ware sollte also größ­tenteils fehler­frei sein.

One UI 2.0 landet auf dem Galaxy Note 10

Samsung rollt One UI 2.0 für das Note 10 aus Im August 2019 wurde die aktu­elle Genera­tion des Stift-Phablets mit Android 9.0 Pie an Bord einge­führt. Ende Oktober folgte schließ­lich die erste Beta­version von Android 10, über das Samsung seine Benut­zerober­fläche One UI 2.0 stülpt. Nicht jeder User möchte sein Smart­phone mit Vorab-Builds einer Soft­ware ausstatten, da es im Alltag zu unver­hofften Problemen kommen kann. Inso­fern dürfen sich jetzt alle Besitzer eines Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ (5G) über das Rollout der fertigen Fassung freuen. Wie SamMobile berichtet, wird die Firm­ware N970FXXU1BSL7 (Galaxy Note 10) bezie­hungs­weise N975FXXU1BSL7 (Galaxy Note 10+) verteilt. Ein nieder­ländi­scher Anwender stellte einen Screen­shot vom Update-Prozess bereit, aber auch aus Deutsch­land gibt es Meldungen. Bei einem in der Redak­tion genutzten Galaxy Note 10 ist Android 10 aktuell noch nicht verfügbar.

Vorteile von One UI 2.0 und Android 10

Screenshot des Note-10-Updates Samsung inte­grierte in der neuen Soft­ware einen Dark Mode, welcher die System­farbe und Hinter­grund­bilder bei Nacht abdun­kelt. Das kann sowohl umge­hend als auch durch ein fest­gelegtes Zeit­fenster geschehen. Neue Kamera-Features, etwa längere Belich­tungs­zeiten und höhere Licht­empfind­lich­keiten (ISO) im Pro-Modus, Zeit­lupen-Selfie-Videos und ein inte­grierter Bild­schirm­rekorder werden eben­falls geboten. Die 2D-Gesichts­erken­nung bietet nun mehr Optionen und es lässt sich eine Grenze beim draht­losen Aufladen anderer Geräte über das Smart­phone einstellen. Die Voll­bild-Gesten­steue­rung sorgt für eine neuar­tige Bedie­nung des Galaxy Note 10 und anderen Samsung-Tele­fonen mit One UI 2.0. Zusätz­lich erhielt das Seiten­licht mehr Effekte.

Weitere Impres­sionen der Soft­ware können Sie unserem Android-10-Erfah­rungs­bericht auf Basis des Galaxy S10+ entnehmen.

