Galaxy Note 8: Keine monatlichen Sicherheitspatches mehr

Samsungs Galaxy Note 8 hat nun drei Jahre auf dem Buckel, womit es aus dem Support-Fenster für häufige Aktua­lisie­rungen fällt. In einem Jahr endet die Unter­stüt­zung schließ­lich ganz.

Das Samsung Galaxy Note 7

Das Samsung Galaxy Note 8 wurde bereits von drei Nach­fol­gern beerbt und nun fährt der Hersteller allmäh­lich den Update-Support zurück. Anstatt mit monat­lichen Sicher­heits­patches wird das Stift-Phablet künftig nur noch quar­tals­weise mit einer Aktua­lisie­rung bedacht. Diese Gnaden­frist endet schließ­lich im Oktober 2021.

In einem Jahr wird also das letzte Update für das Galaxy Note 8 erscheinen. Insge­samt versorgt Samsung das Mobil­gerät somit vier Jahre. Mitt­ler­weile verfährt der Konzern bei vielen seiner neueren Smart­phones mit einer solchen Update-Politik.

Scha­dens­begren­zungs-Phablet erhält keine regel­mäßigen Patches mehr

Das im September 2016 erschie­nene Galaxy Note 7 war ein Knaller – im wahrsten Wort­sinn. Aufgrund seines explo­die­renden Akkus sorgte das Handy für reich­lich Nega­tiv­schlag­zeilen und zog einen Image­schaden des Konzerns nebst Vertrau­ens­ver­lust vieler Konsu­menten mit sich. Ein Jahr später wollte Samsung den Fauxpas mit einem fehler­losen Phablet ausmerzen.

Das Galaxy Note 8 schaffte es in der Tat, die Gemüter der Fans zu beru­higen. Mit seinem frischen, rand­losen Design, seiner – erst­mals in einem Galaxy Note – Dual-Kamera sowie seinem, für dama­lige Verhält­nisse, riesigen 6,3-Zoll-Display sorgte es für Aufmerk­sam­keit.

In der Zwischen­zeit folgten jedoch Galaxy Note 9, Galaxy Note 10 und Galaxy Note 20. So ist es wenig verwun­der­lich, dass die 8er Serie allmäh­lich in Rente geschickt wird. Samsung versprach im August 2020 drei Jahre Updates für einen Groß­teil seines Port­folios, darunter das Galaxy Note 8. Da dieses seinen drei­jäh­rigen Geburtstag feiert, muss es sich ab sofort mit einem Android-Sicher­heits­patch pro Quartal begnügen.

Immerhin bekam das Phablet zwei große Betriebs­system-Updates. Mit Android 7.1.1 in den Handel gekommen, ging es bis auf Android 9.0 Pie hoch. Bei diesem OS bleibt es auch. Im Februar gab Samsung bekannt, dass das Galaxy Note 8 keine Aktua­lisie­rung auf Android 10 erhält.

Upgrade ab Herbst 2021 ratsam

Sicher­lich gibt es noch einige stolze Besitzer des 2017er Stift-Akro­baten, diese können auch zunächst ihr Phablet, zumin­dest in puncto Sicher­heit, größ­ten­teils unge­fährdet weiter­benutzen. Auch wenn das Betriebs­system veraltet ist und so manche Komfort­funk­tionen fehlen, ist der Android-Patch alle drei Monate ein kleines Trost­pflaster.

Sobald aber auch diese Aktua­lisie­rung ausbleibt, sollten Sie für einen besseren Schutz gegen Schad­soft­ware und Hacker über die Anschaf­fung eines neuen Handys nach­denken. (via Android Commu­nity)