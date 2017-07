Galaxy Note 8 Emperor Edition geleakt

Emperor-Edition des Galaxy Note 8 soll 256 GB Speicher besitzen Fast drei Jahre ist es her, dass Samsung das letzte Android-Smartphone der Note-Reihe auch in Deutschland veröffentlicht hat. In wenigen Wochen wird mit dem Galaxy Note 8 das neuste Modell der sehr erfolg­reichen Reihe vorgestellt und noch immer gibt es neue Informationen. Die neuste Info betrifft die Speicher­ausstattung und diese lässt in der Tat aufhorchen.

Laut dem chinesischen Leaker Ice Universe wird Samsung das Galaxy Note 8 mit 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher anbieten, ein Modell mit 128 GB Speicher und zusätzlich ein Emperor Edition genanntes Sondermodell. Dieses wird ebenfalls 6 GB RAM haben und nicht 8 GB, wie Ice Universe anfangs noch fälschlicherweise behauptete, laut SamMobile. Was es vom normalen Modell unterscheidet sind die 256 GB an internem Speicher.

Limitiertes Galaxy Note 8

Leider gibt es den Pferde­fuß gleich hinterher: Den Informationen zufolge soll es die Emperor Edition lediglich in Südkorea geben, zusammen mit dem Basis-Modell und der 128-GB-Version. Für den chinesischen Markt plant Samsung angeblich aus­schließlich mit der Emperor Edition, um die zuletzt verlorenen Markt­anteile wieder etwas aufzu­fangen. Grund dafür ist, dass chinesische Smartphone-Käufer keine Kompromisse bei der Technik eingehen.

Ansonsten bleibt die Sonder-Edition technisch identisch zum normalen Galaxy Note 8. Über eine spezielle Verpackung, besondere Farb­gebung oder sonstige Extras wie es Samsung früher mit der Iron-Man-Edition des Galaxy S6 oder der Batman Edition des Galaxy S7 getan hatte, ist nichts bekannt.

Technisch vom Feinsten

Bisher ist bekannt, dass das internationale Galaxy Note 8 von einem Exynos 8895 befeuert wird, während das Modell für China und die USA einen Snapdragon 835 besitzt. Der Rest der technischen Aus­stattung wie 6 GB RAM und 64 GB interner Speicher, ein­schließlich Slot für eine microSD-Speicherkarte, ist identisch. Auch das erwartete Infinity-Display mit 6,3 Zoll in der Diagonalen und womöglich weniger stark abgerundeten Ecken als noch im Galaxy S8 (Plus).

Weiterhin wird das Galaxy Note 8 eine Dual­kamera mit 12 und 13 Megapixel Auflösung besitzen und einen 3300 mAh fassenden Akku. Verglichen mit dem Galaxy S8 Plus und dessen 3500 mAh Akku ein bisschen enttäuschend. Aus­geliefert wird das Gerät mit Android 7.1.1 Nougat. Es wird zudem erwartet, dass Samsung eine funktional verbesserte Version der Samsung-Experience-Oberfläche für das Galaxy Note 8 vorstellt.

Preislich werden sich Note-Fans auf ein sehr teures Smartphone einstellen müssen. Laut der Nachrichten­website OSEN soll das Galaxy Note 8 ein Preis­schild von 1100 US-Dollar tragen, was in Deutschland auf gut 999 Euro um­gerechnet werden kann. Ob dies allerdings für das im OSEN-Bericht angesprochene Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher gilt, das laut dem Bericht eben­falls inter­national angeboten wird, geht nicht eindeutig hervor.

Offiziell vorgestellt wird das Galaxy Note 8 am 23. August in New York City, wovon teltarif.de in aller Ausführlichkeit berichten wird.