Vergleich: Galaxy Note 10+, Huawei P30 Pro & OnePlus 7 Pro

Samsungs Galaxy Note 10+ ist seit wenigen Tagen offi­ziell erhält­lich. Und dabei handelt es sich um ein inter­essantes Smart­phone, das nicht nur durch ein hervor­ragendes Displays bril­lieren kann, sondern auch mit beson­deren Features um die Gunst des Smart­phone-Neukäu­fers buhlt. So verfügt das Smart­phone mit dem vom Markt zuge­schrie­benen "Busi­ness"-Beinamen über die Möglich­keit der Stift-Bedie­nung. Der S Pen findet gleich seinen eigenen Platz im Gehäuse und kann per kontakt­loser Gesten­steue­rung Funk­tionen auf dem Smart­phone-Display in Gang setzen.

In unserem Test schaffte es das Galaxy Note 10+ eine 1,7 einzu­fahren, ein gutes Ergebnis, doch reicht das, um sich gegen die harte Konkur­renz durch­zusetzen? Wir haben mit dem Huawei P30 Pro und dem OnePlus 7 Pro Verfechter ihrer selbst mit dem neuen Premium-Samsung vergli­chen.

Optik/Display

Optisch kommen sich das Galaxy Note 10+ und das Huawei P30 Pro noch am nächsten. Beide Smart­phones möchten, dass man mit ihnen Selfies macht, in dem man auf das kleine Display­loch (Galaxy Note 10+) bezie­hungs­weise auf die Wasser­tropfen-Notch (Huawei P30 Pro) in der Mitte schaut. Das Display des OnePlus 7 Pro kommt ohne Einlo­chung aus. Hier sitzt die Selfie­kamera als mecha­nisches Pop-up im Gehäuse.

Eine grund­legende Sache haben die Displays der drei Smart­phones gemeinsam: Sie kommen alle aus dem Hause Samsung. Einen schlechten Screen werden Käufer also bei keinem der Smart­phones bekommen.



Das OnePlus 7 Pro mit Pop-up-Kamera Das OnePlus 7 Pro mit Pop-up-Kamera

Perfor­mance, Spei­cher, Akku

Samsung Displays gehören zu den hellsten auf dem Smart­phone-Markt. Das 6,8 Zoll große Display des Galaxy Note 10+ erreichte in unserem Hellig­keits­test einen Wert von 741 cd/m². Damit ist es neben dem Samsung Galaxy Note 10+ mit 746 cd/m² das hellste der aktu­ellen Smart­phones mit dem hellsten Display und belegt den zweiten Platz. Mit 607 cd/m² belegt das 6,47-Zoll-Panel des Huawei P30 Pro den neunten Platz. Über­raschend ist, dass wir beim 6,67-Zoll-Display des OnePlus 7 Pro nur einen durch­schnitt­lichen Display­hellig­keits­wert von 456 cd/m² ermit­telten.

Beim Vergleich der drei Smart­phones ergeben sich drei verschie­dene Prozessor-Modelle. Während im Galaxy Note 10+ ein haus­eigener Samsung Exynos 9825 auf Arbeit wartet, werkelt im Huawei P30 Pro eben­falls ein Hersteller-eigener Kirin-980-Prozessor. OnePlus bedient sich bei der Ausstat­tung des 7 Pro eines Snap­dragon 855 von Qual­comm. Alle CPUs sind im 7-Nano­meter-Verfahren entwi­ckelt, was aufgrund der mögli­chen Platz­ersparnis im Ferti­gungs­verfahren unter anderem für mehr Ener­gieef­fizienz sorgen soll. Die Ergeb­nisse in unserem teltarif.de-Brow­sertest spre­chen alle eine ähnliche Sprache. Hier schnitt das OnePlus 7 Pro mit 188 noch am besten ab, das P30 Pro schaffte einen Wert von 166, das Note 10+ 148. An Leis­tungs­könige, wie beispiels­weise das Asus Zenfone 6 (2019) , das sich auf einem Wert von 242 ausruhen kann, kommt keines der drei Smart­phones heran - obwohl im Asus-Smart­phone wie im OnePlus der aktu­elle Snap­dragon im Dienst steht.

Eine Erwei­terung des internen Spei­chers ist beim OnePlus 7 Pro nicht vorge­sehen, beim Galaxy Note 10+ und beim Huawei P30 Pro aber schon. Aller­dings ist die Option beim Huawei-Smart­phone einge­schränkt. Der chine­sische Hersteller erzwingt die Nutzung von "Huawei Nano Memory", einem eigenen Spei­cher­karten-Format, das gemäß Bezeich­nung die Größe einer Nano-SIM-Karte aufweist. Samsung setzt auf das bewährte SD-Karten-Format.



Das Galaxy Note 10+ mit seinem S Pen Das Galaxy Note 10+ mit seinem S Pen

Samsung Galaxy Note 10+, Huawei P30 Pro und OnePlus 7 Pro im Vergleich

Die Akku­kapa­zitäten sind bei allen drei Smart­phones mit 4300 mAh (Galaxy Note 10+), 4200 mAh (P30 Pro) und 4000 mAh (OnePlus 7 Pro) ähnlich. Alle Strom­spei­cher können die Geräte auch ähnlich lange versorgen. In unserem Akku-Test­verfahren ermit­telten wir eine Lauf­zeit von 9 Stunden und 10 Minuten beim Galaxy Note 10+, 9 Stunden und 40 Minuten beim Huawei P30 Pro und 9 Stunden und 45 Minuten beim OnePlus 7 Pro. Die drei Smart­phones unter­stützen alle­samt schnelles Laden, aber nur bei Samsung und Huawei sind induk­tives Laden sowie eine Lade-Option am Rücken des Smart­phones möglich, die das Aufladen von Gadgets und sogar anderen Smart­phones, die induk­tive Lade­vorgänge unter­stützen, erlaubt. Bei Samsung nennt sich das Feature "Wire­less PowerShare", bei Huawei "Reverse Charge".

Finger­abdruck­sensor unter dem Display

Ein ertast­barer Finger­abdruck­sensor auf der Rück­seite oder an der Gehäus­eseite gehört bei allen drei Geräten der Vergan­genheit an. Die Hersteller verwenden als Entsperr-Option einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display. Diese leisten auch gute und schnelle Arbeit. Beim Galaxy Note 10+ ist der Scanner deut­lich besser plat­ziert als beispiels­weise beim Galaxy S10(+), sodass der Nutzer während der Einhand-Nutzung keine Posi­tions­ände­rung mehr mit dem Daumen vornehmen muss. Bei Huawei und bei OnePlus ist das Erken­nungs­symbol, auf das der Finger gelegt werden muss, aber auch gut zu errei­chen.



Das Huawei P30 Pro mit seiner Wassertropfen-Notch Das Huawei P30 Pro mit seiner Wassertropfen-Notch

Kamera

Darüber hinaus besteht die Möglich­keit, die Smart­phones per Gesichts­erken­nung aus dem Sperr-Schlaf zu holen. Inter­essan­terweise bietet das Feature auch OnePlus mit seiner Pop-up-Kamera an. Und das Ergebnis über­rascht: Die Selfie­kamera muss zwar jedes Mal aufs Neue heraus­fahren, das kostet aber nicht so viel Zeit wie gedacht und entpuppt sich so nicht als Spie­lerei, sondern als ernst zu nehmende Wahl­möglich­keit.

Sowohl das Galaxy Note 10+ als auch das Huawei P30 Pro setzen auf eine Vier­fach-Kamera inklu­sive Time-of-Flight-Sensor, oder auch 3D-Tiefen­sensor - ein Modul, das entspre­chend ausge­präg­tere Tiefen­infor­mationen, Detail­reichtum, liefern soll. Wir haben mit der Haupt­kamera im Auto­matik-Modus und bei guten Licht­verhält­nissen Bilder in unserem Test­labor gemacht. Das Triple-Basis-System des Galaxy Note 10+ ist letzt­lich mit dem des Galaxy S10(+) iden­tisch. Die Farb­wieder­gabe erweist sich als natür­lich und detail­liert. Stel­lenweise (s. Blätter der Test-Rose) könnte die Farb­darstel­lung aber ein wenig heller sein.

Die Kamera des Huawei P30 Pro liefert unter Labor­bedin­gungen hervor­ragende Ergeb­nisse. Die Aufnahme zeigt kleinste Details, Farb­rauschen ist prak­tisch nicht erkennbar. Einziger Kritik­punkt: Die Kanten sind recht weich gezeichnet.

Auch beim OnePlus 7 Pro ist das Ergebnis gut, klar und nicht verrauscht. Die Farb­wieder­gabe ist natür­lich und Details sind zu erkennen. Insge­samt fällt das Ergebnis aller­dings ein klein wenig zu blass aus.

Die Test­fotos der jewei­ligen Haupt­kamera haben wir ange­hängt, damit Sie sich selbst ein Bild machen können:

Weitere Test­bilder finden Sie in den jewei­ligen Smart­phone-Tests, die wir im Fazit des Vergleichs verlinkt haben.

Preis-Vergleich

Das Galaxy Note 10+ kostet in der Spei­cher­vari­ante 12 GB/256 GB nach unver­bind­licher Preis­empfeh­lung 1099 Euro, mit 512 GB 1199 Euro. Die 5G-Version gibt es mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität zum glei­chen Preis wie die 4G-Vari­ante mit 512 GB. Aufgrund des kürz­lichen Release hat sich im Preis noch nicht viel getan. Es ist zu erwarten, dass das Galaxy Note 10+ in den nächsten Monaten im Preis fallen wird.

Erweisen sich Android-Smart­phones grund­sätz­lich als nicht beson­ders preis­stabil (z.B. im Vergleich mit Apples iPhones), können OnePlus-Geräte ihre UVP lange vertei­digen. Das OnePlus 7 Pro kostet mit 6 GB/128 GB 709 Euro, mit 8 GB/256 GB 759 Euro und mit 12 GB/256 GB 809 Euro. Auf "Markt­plätzen" sind die Geräte zwar güns­tiger zu haben, einen großen Unter­schied gibt es im Vergleich zur Hersteller-UVP nicht.

Das Huawei P30 Pro gibt es in den Spei­cher­kombi­nationen 8 GB/128 GB und 8 GB/256 GB. Preis­lich kostet das Smart­phone nach UVP des Herstel­lers 999 Euro bezie­hungs­weise 1099 Euro. Ein Argu­ment für das Huawei P30 Pro ist der beträcht­lich gefal­lene Preis. Die 128 GB-Ausgabe ist bereits zum Preis von 699 Euro erhält­lich, die Version mit 256 GB schon für 780 Euro.

Fazit des Vergleichs

Auf einen Blick von links: Galaxy Note 10+, P30 Pro und OnePlus 7 Pro Bei allen drei Smart­phones handelt es sich um sehr gute Geräte, die ihre Vorzüge haben. So begeis­tert das Galaxy Note 10+ Display­fana­tiker, die gerne auch mal auf die Stift­bedie­nung auswei­chen, das Huawei P30 Pro steht dem Display-Feti­schismus in nichts nach und liefert ausge­zeich­nete Fotos und das OnePlus 7 Pro macht mit einer inno­vativen Selfie­kamera-Anord­nung auf sich aufmerksam und verbannt damit jegli­chen poten­ziellen Kerben-Stören­fried vom Element, auf das man beim Smart­phone in der Regel am meisten schaut.

Mal abge­sehen von der Handels­krieg-Proble­matik zwischen den USA und China, was sich auf Huaweis Android-Verwer­tungs­möglich­keiten auswirkt, ist das Huawei P30 Pro aufgrund des deut­lich gefal­lenen Preises das attrak­tivste Smart­phone. Das Galaxy Note 10+ wird mit ziem­licher Sicher­heit noch markt­regu­lato­risch im Preis fallen und das OnePlus 7 Pro wird womög­lich bald von einem OnePlus 7T Pro abge­löst, wodurch die Chance besteht, dass es bei einigen Händ­lern auch noch güns­tiger erhält­lich sein wird.

Details zum Samsung Galaxy Note 10+, Huawei P30 Pro und OnePlus 7 Pro lesen Sie jeweils im Test­bericht.

