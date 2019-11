Galaxy Note 10+: Star Wars Special Edition angekündigt

Am 18. Dezember startet hier­zulande mit „Star Wars: Der Aufstieg Skywal­kers“ das Finale der neun­teiligen Saga – Samsung präsen­tiert jetzt das passende Smart­phone. Das Galaxy Note 10+ wird am 10. Dezember in einer Star Wars Special Edition erscheinen. In diesem Paket werden Fans der Film­reihe sowohl mit physi­schen als auch mit digi­talen Inhalten ausge­rüstet. So finden sich neben dem High-End-Phablet eine Kylo-Ren-Metall­plakete und eine Leder­hülle sowie die Kopf­hörer Galaxy Buds mit Motiven des Fran­chise wieder. Galak­tisch ist auch der Preis von 1299 Euro.



Die Macht ist mit dem Galaxy Note 10+

Vor 42 Jahren kam mit „Star Wars IV – Eine neue Hoff­nung“ der Auftakt des berühmten Science-Fiction-Märchens in die Licht­spiel­häuser. In weniger als einem Monat endet die Geschichte der Familie Skywalker. Samsung stimmt auf das Film-High­light „Star Wars: Der Aufstieg Skywal­kers“ mit einer Sonder­edition seines derzei­tigen Flagg­schiffs ein. Das mit einem großen 6,8-Zoll-Display, schnellem Exynos-9825-Chip­satz und einer flexibel einsetz­baren Quad-Kamera ausge­stat­tete Galaxy Note 10+ wird Teil der dunklen Seite der Macht.



Kylo Ren, ehema­liger Schüler von Luke Skywalker und Böse­wicht der neuen Trilogie, ziert die Karto­nage und eine Schutz­hülle. Außerdem steckt eine Metall­plakette seiner Maske im Paket. Der S Pen im Licht­schwert-Stil und die farb­lich ange­passten kabel­losen Kopf­hörer Galaxy Buds dürften Fan-Herzen höher schlagen lassen.

Digi­tale Inhalte wie Hinter­grund­bilder, Töne und Symbole sorgen auch während der Benut­zung dieser Ausgabe des Galaxy Note 10+ für Star-Wars-Feeling. Des Weiteren wurden die Ein- und Anschaltani­mationen des Tele­fons im Stil der Ersten Ordnung abge­ändert.

Preis und Verfüg­barkeit der Special Edition



Laut Samsungs Pres­semit­teilung ist das beson­dere Phablet ab dem 10. Dezember (ein Dienstag) im haus­eigenen Online­shop, bei Media Markt, Saturn und Otto erhält­lich. Es bleibt abzu­warten, ob es sich um die Version mit 256 GB oder 512 GB Flash handelt. Bedingt durch den stolzen Preis von 1299 Euro wäre das halbe Tera­byte passender. Aktuell ist das Galaxy Note 10+ in der regu­lären Fassung mit 512 GB für 1099 Euro bei Otto erhält­lich.