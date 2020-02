Aldi-Talk-Angebot: Samsung Galaxy Note 10+ im Preischeck

Aldi Talk lockt mit dem High-End-Phablet Samsung Galaxy Note 10+. Der aufge­rufene Preis geht zwar in Ordnung, führt aber zu keiner Ersparnis. Wir haben inter­essan­tere Ange­bote gefunden.

Bei Aldi Talk gibt es jetzt das Ober­klasse-Phablet Samsung Galaxy Note 10+ zu ergat­tern. Der Provider möchte einmalig 899 Euro für das Mobil­gerät haben. Ein Preis, der bei vielen Händ­lern für das Handy aufge­rufen wird, aber manche Anbieter haben das High-End-Smart­phone güns­tiger (ab 842 Euro) im Sorti­ment oder koppeln das Produkt mit einer erwei­terten Garan­tiezeit. Aldi Talk legt wie gewohnt sein Starter-Set der gleich­namigen Prepaid-Offerte mit einem Guthaben in Höhe von 10 Euro ins Paket.

Galaxy Note 10+ bei Aldi: Kein Tiefst­preis



Das Galaxy Note 10+ hat nun auch bei Aldi Talk ein Zuhause gefunden Das Galaxy Note 10+ hat nun auch bei Aldi Talk ein Zuhause gefunden

Wir berichten öfters über Smart­phone-Deals bei Aldi und häufig fährt man bei dem Gebo­tenen tatsäch­lich etwas güns­tiger als bei der Konkur­renz. Diesmal mutet das Angebot des Discoun­ters aller­dings nicht beson­ders spek­takulär an. Zwar ist es schön, dass Aldi Talk mit dem Galaxy Note 10+ ein abso­lutes High-End-Smart­phone in sein Sorti­ment aufnimmt , die Anschaf­fungs­kosten sind jedoch auf bekanntem Niveau. Die veran­schlagten 899 Euro liegen gleichauf mit den Offerten von Media Markt, Saturn, Jacob, Euro­nics und weiteren Händ­lern – das ist in Ordnung, aber kein Schnäpp­chen.

Am güns­tigsten erhalten Sie das Galaxy Note 10+ neu derzeit bei Clever­tronic für 842,49 Euro oder dem Amazon-Händler Tech Acces­sory Store für 849 Euro. Bei Aldi bekommen Sie das Phablet in der bunten Farbe Aura Glow und bei Tech Acces­sory Store in Glossy Black. Clever­tronic hat aktuell nur noch die Vari­ante Aura White auf Lager. Im Preis­vergleich fällt Ihnen vermut­lich auch das real-Angebot für 785 Euro ins Auge. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Produkt mit leichten Gebrauchs­spuren.

Alter­native: Amazon



Amazon bündelt das Galaxy Note 10+ mit 36 Monaten Herstellergarantie Amazon bündelt das Galaxy Note 10+ mit 36 Monaten Herstellergarantie

Wenn Sie sich noch fünf Tage gedulden, können Sie das Galaxy Note 10+ auch bei Amazon direkt kaufen. Dort kostet das Mobil­gerät zwar eben­falls 899 Euro, kommt aber mit einer verlän­gerten Garantie daher. Während andere Shops eine regu­läre Garan­tiezeit von 24 Monaten offe­rieren, sind es bei Amazon 36 Monate. Es handelt sich um eine erwei­terte Herstel­lerga­rantie. Amazon gibt an, das Galaxy Note 10+ in der Farbe Aura Glow ab kommenden Dienstag, dem 18. Februar 2020, wieder auf Lager zu haben.

Mitt­lerweile schwirrt auch Samsungs neue Galaxy-S20-Serie im offi­ziellen Smart­phones-Kosmos herum. Wir haben die wich­tigsten Unter­schiede von Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra zusam­menge­fasst.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)