Samsung Galaxy Note 10 Lite erhält August-Sicherheitspatch

Samsungs güns­tiger Stift-Akrobat Galaxy Note 10 Lite erhält ab sofort den August-Sicher­heits­patch. Der Hersteller zeigt sich in diesem Punkt wieder von seiner flotten Seite und vernach­läs­sigt auch die Vorjah­res­modelle nicht. Es wurden 38 Schwach­stellen im Android-Betriebs­system behoben.

OneUI 3.1 an sich wurde eben­falls effi­zienter abge­schottet. Somit ist das Galaxy Note 10 Lite besser gegen Schad­soft­ware und Hacker­angriffe gewappnet. Die übli­chen Opti­mie­rungen an der Perfor­mance und der Stabi­lität sollten beim Update auch an Bord sein.

Galaxy Note 10 Lite wird sicherer

Das Galaxy Note 10 Lite in voller Pracht

Bild: Samsung

Samsung verwendet drei Klas­sifi­zie­rungen für die Updates seiner Smart­phones. Modelle mit einem Alter von bis zu drei Jahren erhalten monat­liche Aktua­lisie­rungen, im vierten Jahr quar­tals­weise und anschlie­ßend nur noch spora­disch. Da das Galaxy Note 10 Lite aus dem Januar 2020 stammt, wird es noch eine ganze Weile regel­mäßig mit Sicher­heits­patches aktua­lisiert. So berich­tete jetzt SamMobile über die neue Firm­ware­ver­sion N770FXXS8EUG3. Mit dieser hält der Sicher­heits­patch Stand 1. August 2021 auf dem Galaxy Note 10 Lite Einzug.

Gesichtet wurde das Update bislang nur in Brasi­lien. Erfah­rungs­gemäß dauert es aber nicht lange, bis die Soft­ware auch in unseren Gefilden auftaucht. Gene­rell stattet Samsung seine Smart­phones in Europa schnell mit den neuesten Sicher­heits­patches aus. Wenn Sie ein Galaxy Note 10 Lite besitzen, sollten Sie regel­mäßig in den Einstel­lungen unter Soft­ware-Update/Herun­ter­laden und instal­lieren nach dem Update Ausschau halten.

Lohnt sich das Galaxy Note 10 Lite heute noch?

Wie sein großer Bruder Galaxy Note 10 verfügt auch die Lite-Ausgabe über den cleveren Einga­bestift S Pen. Wer am Smart­phone häufig Notizen, Skizzen und Zeich­nungen anfer­tigen möchte, ist mit einem solchen Mobil­gerät gut beraten.

Die gene­relle Hard­ware des Note 10 Lite, inklu­sive 6,7-Zoll-Display, Exynos 9810, 128 GB Flash (erwei­terbar) und Triple-Kamera, ist auch heute noch für die meisten Anwen­dungs­sze­narien ausrei­chend. Mitt­ler­weile wandert das Budget-Phablet bereits ab 433 Euro über den (virtu­ellen) Laden­tisch.

Im Hands-on des Galaxy Note 10 Lite zeigten wir uns damals ziem­lich angetan.