Pressebilder: So sieht das Galaxy Note 10 Lite aus

Wenn bereits Pres­sebilder durch die Weiten des Inter­nets schwirren, steht eine Produkt­vorstel­lung quasi vor der Tür. Jetzt gibt es umfas­sendes Pres­sema­terial des Samsung Galaxy Note 10 Lite, welches das Stift-Phablet in all seiner Pracht zeigt. Die Fotos stammen von einem gut vernetzten Jour­nalisten, wurden also nicht vom Hersteller selbst frei­gegeben. Optisch erin­nert die Front des Galaxy Note 10 Lite an eine Symbiose aus dem regu­lären Galaxy Note 10 und dem Galaxy S10e. Auf der Rück­seite fällt hingegen das groß­flächige Kamera-Element ins Auge.

Galaxy Note 10 Lite zeigt sich der Öffent­lich­keit



Galaxy Note 10 Lite in Schwarz Galaxy Note 10 Lite in Schwarz



Galaxy Note 10 Lite in Silber Galaxy Note 10 Lite in Silber

Samsung Note 10 Lite Datenblatt

[ Pressebilder ]

] Gerücht

Galaxy Note 10 Lite kommt bunt daher

Ende September deutete sich bereits die Exis­tenz einer güns­tigeren Vari­ante von Samsungs Ober­klasse-Phablet an. Dieses soll je nach Markt als Galaxy Note 10 Lite oder Galaxy A81 in den Verkauf kommen. WinFuture -Redak­teur Roland Quandt gelang jetzt an zahl­reiche Pres­sebilder dieses Mobil­geräts.Beson­ders auffällig ist der recht dicke seit­liche Rand um das Display herum. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Samsung auf ein nach beiden Seiten hin gebo­genes Bild­schirm-Panel verzichtet. Die in einem mittigen Loch des oberen Display-Bereichs einge­lassene Front­kamera wurde vom regu­lären Galaxy Note 10(+) über­nommen. Ein Stylus (S-Pen) darf natür­lich bei diesem Produkt nicht fehlen. Dieser soll über Blue­tooth 5.1 einge­bunden sein und sich somit akkurat orten lassen. Im recht­eckigen Element des Rückens sind drei Kameras vorzu­finden. Über welche Sonder­funk­tionen (Ultra­weit­winkel, Makro, Tele) diese verfügen, ist noch unbe­kannt. Nett: der 3,5-mm-Klin­kenan­schluss für Kopf­hörer ist beim Galaxy Note 10 Lite vorhanden.



Galaxy Note 10 Lite in Rot Galaxy Note 10 Lite in Rot

Samsung wollte bereits mit der gelben Vari­ante des Galaxy S10e ein junges Publikum anspre­chen, dasselbe Ziel dürfte die knallig rote Ausgabe des Galaxy Note 10 Lite verfolgen. Wer es weniger verspielt mag, kann zu einer schwarzen oder silbernen Version greifen. Die Farbe des S-Pen vari­iert mit der Gehäu­sefarbe. So hat die schwarze Ausfüh­rung einen schwarzen S-Pen, die silberne einen blauen und die rote einen roten.

Das Galaxy Note 10 Lite wird im Vergleich zu seinen Geschwis­tern Galaxy Note 10 (UVP: 949 Euro) und Galaxy Note 10+ (UVP: 1099 Euro) mit circa 669 Euro merk­lich güns­tiger.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)