Kommt ein S-Pen-Phablet als Note 10 Lite und Galaxy A81?

Samsung scheint eine Symbiose aus den Produkt­reihen Galaxy A und Galaxy Note zu wagen, wie eine durch­gesi­ckerte Modell­nummer andeutet. SM-AN815F lautet die Bezeich­nung eines myste­riösen Smart­phones. Bislang dekla­rierte der Buch­stabe A Mobil­geräte aus der Galaxy-A-Familie und der Buch­stabe N jene aus der Note-Familie. Gerüchten zufolge soll das neue Handy sowohl als Galaxy Note 10 Lite als auch Galaxy A81 auf den Markt kommen. Beide Modelle seien vermut­lich baugleich und würden mit einem S-Pen aufwarten. Es handelt sich um Tele­fone der Mittel­klasse.

Weiteres Stift-Smart­phone von Samsung in der Pipe­line

Sind Galaxy Note 10 Lite und Galaxy A81 dasselbe Gerät? Vor rund zwei Monaten schrieben wir bereits über ein mögli­ches Galaxy Note 10 Lite, jetzt gibt es poten­zielle Neuig­keiten zu diesem Phablet. Anstatt der Modell­nummer SM-N770F soll es die Modell­nummer SM-AN815F besitzen. Eine unge­wöhn­liche Bezeich­nung, die aus Samsungs gewohnter Nomen­klatur heraus­sticht. Je nach Markt soll Samsung dieses Smart­phone anstatt als Galaxy Note 10 Lite als Galaxy A81 veröf­fent­lichen. Das meist gut infor­mierte Bran­chen­portal GalaxyClub (via SamMobile) stieß auf das Produkt. Es soll sich zusammen mit Galaxy S11, Galaxy A51, Galaxy A71 und Galaxy S10 Lite in Entwick­lung befinden. Sowohl GalaxyClub als auch SamMobile halten aufgrund der Modell­nummer einen S-Pen, der obli­gato­risch für ein Note wäre, für realis­tisch. Eigent­lich dürfte man meinen, dass der Nach­folger des Galaxy A80 als SM-A815F entwi­ckelt wird, ein solches Handy exis­tiert jedoch nicht.

Poten­zielle Hard­ware des Galaxy Note 10 Lite / Galaxy A81

Es wird sich um ein Mobil­gerät der geho­benen Mittel­klasse handeln. So wartet das Galaxy A80 (SM-A805F) mit einem Snap­dragon 730, 8 GB RAM und 128 GB Flash auf. Dasselbe SoC oder (sofern schon verfügbar) der Snap­dragon 735 dürften mit ähnli­cher Spei­cher­konfi­gura­tion auch im Note 10 Lite / Galaxy A81 stecken. Alles andere als Android 10 in Form von One UI 2.0 wäre als vorin­stal­liertes Betriebs­system eine Enttäu­schung. Die Bild­schirm­größe des Galaxy A80 von 6,7 Zoll könnte auch im Note 10 Lite / Galaxy A81 Einzug halten. Bislang gibt es noch keine Hinweise darauf, wann Samsung das neue Stift-Phablet vorstellt.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)