Samsung Galaxy Note 10 Lite auf ersten Renderbildern

Wie man sich ein poten­zielles Galaxy Note 10 Lite vorzu­stellen hat, zeigen erste Grafiken. In den USA wird das Galaxy Note 10+ 5G zudem bald bei T-Mobile mit Android 10 verkauft.

Es gibt Neuig­keiten zu Samsungs Phablet-Serie Galaxy Note 10. Ein Bran­chen­kenner kreierte Render­bilder des Galaxy Note 10 Lite, welche die Design­sprache für 2020 bestä­tigen. So wird das Produkt, das auch als Galaxy A81 veröf­fent­licht werden soll, dem Galaxy A91, dem Galaxy S10 Lite und der Galaxy-S11-Reihe ähneln. Ein mittiges Kamera-Loch an der Front und ein ausuferndes Objektiv-Element an der Rück­seite sind Gemein­samkeiten dieser Mobil­geräte. Das Galaxy Note 10+ 5G wird hingegen – zumin­dest beim Netz­betreiber T-Mobile – das erste Samsung-Modell mit vorin­stal­liertem Android 10.

Galaxy Note 10 Lite auf ersten Render­bildern



Sind das die Konturen des Galaxy Note 10 Lite? Sind das die Konturen des Galaxy Note 10 Lite?



Weitere Grafiken des Galaxy Note 10 Lite Weitere Grafiken des Galaxy Note 10 Lite

Samsungs erstes Android-10-Smart­phone: Note 10+ 5G

Die Budget-Ausgabe des Stift-Akro­baten ist ein Myste­rium, das schon seit Ende September durch die Gerüch­teküche geis­tert. Aufgrund der zahl­reichen Hinweise diverser Infor­manten und Medien wäre es verwun­derlich, sollte das Galaxy Note 10 Lite nicht exis­tieren. Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks fertigte jetzt erste Skizzen dieses Phablets an. Entgegen den zumeist äußerst detail­reichen Grafiken des Insi­ders sind die auf 91Mobiles publi­zierten Werke eher spar­tanisch.Abseits des eckigen ausge­prägten Kamera-Buckels und der mittigen Bohrung für die Selfie-Knipse feiert eine immer noch popu­läre Schnitt­stelle ihr Come­back. In Galaxy Note 10 (5G) und Galaxy Note 10+ (5G) glänzt der 3,5-mm-Port für Kopf­hörer mit Abwe­senheit, in der Lite-Ausgabe soll er wieder vertreten sein. Selbst­redend fehlt auch der für ein Mitglied der Note-Familie obli­gato­rische S-Pen beim Galaxy Note 10 Lite nicht. Der Finger­abdruck­sensor dürfte unter dem Display stecken.

Das Galaxy Note 10+ 5G ist zwar schon seit August auf dem Markt, aller­dings wird es demnächst auch mit vorin­stal­liertem Android 10 daher­kommen. Zumin­dest hat der US-ameri­kani­sche Netz­betreiber T-Mobile (via GSMArena ) das Phablet ab dem morgigen Freitag samt dem neueren Betriebs­system im Port­folio. Ein Inter­essent bekam auf Nach­frage bestä­tigt, dass es sich um keinen Fehler im Daten­blatt handelt. Bislang wurde das Note 10+ 5G ausschließ­lich mit Android 9.0 Pie ausge­liefert. Sicher­lich werden in Bälde weitere Samsung-Smart­phones von Haus aus Android 10 besitzen. Denkbar wäre die Soft­ware beispiels­weise als Basis für die neuen Galaxy-A-Modelle