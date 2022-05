Nicht empfehlenswert: Galaxy M53 5G startet bei uns

In den letzten Jahren brachte Samsung einige Mittel­klasse-Smart­phone-Hits heraus, das Galaxy M53 5G ist aktuell jedoch vernach­läs­sigbar. Ein anderes Samsung-Handy lohnt sich defi­nitiv mehr.

Samsung schickt mit dem Galaxy M53 5G ein neues Smart­phone der geho­benen Mittel­klasse in Deutsch­land ins Rennen. Das Handy wartet unter anderem mit einem flotten 120-Hz-Display (Full HD+) und einer Quad-Kamera auf. Neben dem namens­gebenden fünften Mobil­funk­stan­dard gibt es einen groß­zügig dimen­sio­nierten 5000-mAh-Akku.

Ab sofort ist das Galaxy M53 5G hier­zulande erhält­lich. Die UVP beläuft sich auf 469 Euro. Doch auch wenn man das Handy teil­weise schon deut­lich güns­tiger bekommt, können wir keine Empfeh­lung ausspre­chen.

Galaxy M53 5G – eigent­lich kein schlechtes Handy

Galaxy M53 in voller Pracht

Vor einem Monat berich­teten wir darüber, dass Samsung das Galaxy M53 5G vorge­stellt hat. Wir fanden im Daten­blatt keine großen Schwä­chen. Das hat sich selbst­redend nicht geän­dert. Das 6,7 Zoll messende Super-AMOLED-Display mit 120 Hz, der ausrei­chend schnelle Chip­satz Dimen­sity 900 und die viel­sei­tige Konnek­tivität inklu­sive 5G, LTE, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.2, NFC, GPS und USB-C über­zeugen. Aller­dings kanni­bali­siert Samsung sein Port­folio mit dem Galaxy M53 5G selbst. Es konkur­riert nämlich mit dem Galaxy A53 5G.

Letzt­genanntes hat zwar ein etwas klei­neres Display (6,5 Zoll), dafür aber eine Haupt­kamera mit opti­schem Bild­sta­bili­sator, einen etwas effi­zien­teren Chip­satz (5 nm anstatt 6 nm) sowie höher auflö­sende Makro- und Tiefen-Kameras (5 MP anstatt 2 MP). Des Weiteren verfügt das Galaxy A53 5G im Gegen­satz zum Galaxy M53 5G über einen Staub- und Wasser­schutz nach IP67. All diese Makel könnte man vernach­läs­sigen, hätte Samsung den Preis für das Galaxy M53 5G fair ange­setzt. Das ist leider nicht der Fall.

Zu hohe UVP und irre­füh­rende Angaben zur Verfüg­bar­keit

Eigent­lich wäre das Galaxy M53 5G kein schlechtes Handy, würde es zu einem ange­mes­senen Kosten­faktor starten. Mit der UVP in Höhe von 469 Euro schießt Samsung unserer Meinung nach über das Ziel hinaus. Des Weiteren ist in der Pres­semit­tei­lung die Rede davon, dass es das Smart­phone exklusiv bei Samsung selbst, Amazon und Otto gibt. Das ist nicht korrekt. Wir fanden das Galaxy M53 5G im Preis­ver­gleich bei vielen anderen Händ­lern – und das teil­weise deut­lich unter­halb der Preis­emp­feh­lung.

So offe­riert der Händler Elec­tro­nics das Handy schon für 395,99 Euro. Alter­nate ist mit 425,99 Euro eben­falls noch weit von Samsungs Preis­vor­stel­lung entfernt. Die Kosten verstehen sich inklu­sive Liefer­pau­schale. Aber auch für 395,99 Euro ist das Galaxy M53 5G nicht empfeh­lens­wert. Sie sollten lieber zum Galaxy A53 5G greifen. Dieses hat in Summe die deut­lich bessere Hard­ware und ist bereits ab 332 Euro (MySimplelink via Amazon) erhält­lich.

