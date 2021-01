Android 11 landet auf dem Galaxy M31 und Galaxy Tab S7(+)

Das Mittel­klas­semo­dell Galaxy M31 und die Ober­klasse-Tablets Galaxy Tab S7, Tab S7+ und Tab S7+ 5G bekommen Android 11 in Form von One UI 3.0 respek­tive One UI 3.1 spen­diert. Inklu­sive aktu­ellem Sicher­heits­patch.

Galaxy M31 erhält Android 11

Samsung Samsung rollt wieder fleißig auf Android 11 basie­rende Updates für seine Mobil­geräte aus, diesmal sind das Galaxy M31 sowie die Tablets Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+ (5G) am Zug. Nach den High-End-Serien erwei­tert der Hersteller sein OS-Upgrade-Programm also auf die Smart­phone-Mittel­klasse und das Tablet-Segment. Den Januar-Sicher­heits­patch gibt es oben­drauf. Wie gewohnt verteilt Samsung die Soft­ware in Wellen und nicht in allen Märkten zugleich. Erfah­rungs­gemäß dürfte es aber auch in Deutsch­land bald erste Sich­tungen geben. Sie sollten freien Daten­platz von mindes­tens 2,4 GB bereit­halten.

Galaxy M31: Erstes Samsung-Mittel­klasse-Handy kriegt Android 11

Galaxy M31 erhält Android 11

Samsung Beim südko­rea­nischen Konzern regnet es gerade regel­recht Smart­phone-Updates. Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 und Galaxy Z Flip voll­zogen jeweils einen Sprung auf die elfte Haupt­ver­sion des Android-Betriebs­sys­tems. All diese Produkte haben gemein, dass es sich um Modelle der Ober­klasse handelt. Nun kümmert sich Samsung aber um ein Mittel­klasse-Handy. Das mit einem Markt­preis von rund 269 Euro recht erschwing­liche Galaxy M31 wird mit One UI 3.0 und somit Android 11 bedacht. Datenblätter Samsung Galaxy M31

Samsung Tab S7

Samsung Tab S7+

Samsung Tab S7+ 5G

Zwar ist das Handy auch in Deutsch­land offi­ziell erhält­lich, der Fokus liegt aber auf dem indi­schen Markt. Infol­gedessen erreicht die Aktua­lisie­rung auch zuerst Indien. Die Firm­ware­ver­sion lautet M315FXXU2BUAC. In unseren Gefilden sollte das Update demnächst auftau­chen. Unge­dul­dige können – auf eigene Verant­wor­tung – die Soft­ware manuell bei unseren Kollegen von SamMobile herun­ter­laden und über einen Windows-PC instal­lieren.

Neuestes Android für Samsungs Tablet-Flagg­schiffe

Android 11 für Galaxy Tab S7 ist da

Samsung Trotz all der Smart­phone-Updates hat Samsung seine Tablet-Sparte nicht vergessen. Mehr noch, User eines Galaxy Tab S7 und Galaxy Tab S7+ (5G) erhalten direkt One UI 3.1 anstatt One UI 3.0. Mit 2,4 GB ist die Aktua­lisie­rung ein Schwer­gewicht, weshalb sich ein Bezug über das WLAN anbietet. Gestartet ist das Android-11-Update für die Flach­rechner in Samsungs Heimat­land Südkorea. Andere Länder dürften bald folgen. Die neuen Firm­ware­ver­sionen für Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ und Galaxy Tab S7+ 5G lauten T875NKOU1BUA8, T975NKOU1BUA8 und T976NKOU1BUA8. (via SamMobile)