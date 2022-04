Galaxy M12 für 129 Euro bei Amazon: Lohnt sich dieser Deal?

Mit einem auf 129 Euro redu­zierten Preis für das Galaxy M12 lockt Amazon derzeit Inter­essenten des Einsteiger-Smart­phones. Die UVP wird um 50 Euro unter­boten. Für Spar­füchse, als Zweit­gerät oder Handy für den Nach­wuchs ist das Samsung-Mobil­gerät durchaus einen Blick wert. Die High­lights sind das 6,5 Zoll große 90-Hz-Display, die flexible Quad-Kamera und der groß­zügige 5000-mAh-Akku. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob Amazon tatsäch­lich der momentan güns­tigste Anbieter des Galaxy M12 ist.

Einsteiger-Smart­phones sind beson­ders populär, da nicht jeder das Geld für höher­prei­sige Mobil­geräte erüb­rigen möchte oder kann. In den vergan­genen Jahren hat diese Sparte auch durch konti­nuier­lich aufge­wer­teten Funk­tions­umfang an Attrak­tivität gewonnen. Features, die vor nicht allzu langer Zeit noch der Mittel­klasse vorbe­halten waren, gehören nun im Preis­bereich von unter 150 Euro zum guten Ton. Das Galaxy M12 schlägt in diese Kerbe. Ein schnelles 90-Hz-Display und vier Kameras an der Rück­seite, inklu­sive Weit­winkel mit gutem Phasener­ken­nungs-Auto­fokus und Ultra­weit­winkel, sei Dank.

Bis zum Mitt­woch nächster Woche, den 13. April 2022, können Sie dieses Mobil­telefon vergüns­tigt bei Amazon erstehen. In besagtem Zeit­raum werden anstatt 179 Euro ledig­lich 129 Euro verlangt. Versand­kosten fallen keine an. Etwas schade ist die Begren­zung des Ange­bots auf die Gerä­tefarbe „Grün“. Wobei diese unserem Eindruck nach eher einem Türkis ähnelt. Die Optionen „Schwarz“ und „Blau“ schlagen mit 176 respek­tive 174,66 Euro zu Buche. Es handelt sich um die Version mit 64 GB Flash und 4 GB RAM. Android 11 ist ab Werk vorin­stal­liert, ein Update auf Android 12 soll im Juli folgen.

Schnäpp­chen-Check des Galaxy M12

Tatsäch­lich gibt es das Samsung-Smart­phone momentan nirgendwo hier­zulande güns­tiger als bei Amazon. Der Händler etrodo (via idealo.de) verlangt als nächst güns­tigster Shop inklu­sive Liefer­pau­schale 159 Euro für die grüne Vari­ante. Berück­sich­tigt man die nicht bei Amazon rabat­tierte schwarze Ausgabe, werden 154 Euro bei etrodo fällig. Die blaue Fassung hat der Amazon-Händler Neonia für 150,50 Euro auf Lager. Falls Sie die einge­schränkte Farb­aus­wahl beim Amazon-Deal nicht stört, lohnt sich ein Blick.

Übri­gens: Amazon hat auch das Galaxy A12 5G und das Galaxy M52 5G im Angebot.

