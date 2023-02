Galaxy Fold, Nokia X30 & Nokia G60: Februar-Patch ist da

Samsung spen­diert seinem aller­ersten falt­baren Smart­phone Galaxy Fold als Geburts­tags­geschenk ein Update. Das flexible Mobil­gerät feiert diesen Monat sein vier­jäh­riges Bestehen und darf sich jetzt mit dem passenden Februar-Sicher­heits­patch ausrüsten. Ein kleiner Vorge­schmack auf das größere Soft­ware-Lecker­bissen OneUI 5.1, welches dieses Handy eben­falls noch erhalten soll.

In Finn­land werkelt man eben­falls fleißig an Smart­phone-Updates. Sowohl das Nokia X30 als auch das Nokia G60 erhalten ab sofort den Android-Sicher­heits­patch Stand 1. Februar 2023.

Februar-Aktua­lisie­rung landet auf weiteren Handys

Erhält den Februar-Patch: Galaxy Fold (5G)

Bild: Samsung

Von Samsung ist man flotten und ausdau­ernden Soft­ware-Support gewohnt. So wird auch das vier Jahre alte Galaxy Fold bezüg­lich eines Updates nicht im Regen stehen gelassen. SamMobile verkündet, dass das Rollout des Februar-Sicher­heits­patches für den Smart­phone-Tablet-Hybrid begonnen hat. Die Aktua­lisie­rung mit der Firm­ware­ver­sion F900FXXS6HWA2 wurde zuerst in Latein­ame­rika gesichtet. Erfah­rungs­gemäß dauert es aber nicht lange, bis das Update auch Europa erreicht. Es wurden vier Dutzend Sicher­heits­lücken geschlossen.

Phandroid stieß hingegen auf die frische Soft­ware für das Nokia-Lager. HMD Global verteilt den Februar-Sicher­heits­patch für seine Mittel­klas­semo­delle Nokia X30 und Nokia G60. In diesem Fall ist direkt Europa an der Reihe. Mit 97,68 MB (Nokia X30) respek­tive 26,83 MB (Nokia G60) raubt der Down­load nicht allzu viel Mobil­funk-Daten­kon­tin­gent. Alter­nativ bietet sich natür­lich ein Update über WLAN an.

Weiteres Nokia-Smart­phone steht in den Start­löchern

Bei Phandroid wird nicht nur über den Februar-Sicher­heits­patch für das erhält­liche Nokia-Duo, sondern auch über ein unver­öffent­lichtes Handy von HMD Global berichtet. Ein Nokia G22 wurde kürz­lich in Geek­bench gesichtet. An der Bezeich­nung lässt sich bereits erahnen, dass es sich um ein Einsteiger-Smart­phone handelt. Das bestä­tigen dann auch die Bench­mark-Ergeb­nisse von 1094 Punkten im Multi- und 308 Punkten im Single-Core.

Es ist ein Unisoc-SoC verbaut, das auf 4 GB RAM zurück­greifen kann. Ab Werk ist Android 12 vorin­stal­liert. Wann das Gerät der Öffent­lich­keit vorge­stellt wird, bleibt abzu­warten.

Indes erhält das Galaxy S22 mit OneUI 5.1 eben­falls ein Update.