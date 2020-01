Galaxy Fold 2: Designer-Ausblick auf das neue Falt-Handy

Zum Jahres­ende 2019 hin zeigte sich ein falt­bares Samsung-Smart­phone im Klapp­handy-Stil auf ersten Live-Fotos, nun gibt es weitere Eindrücke. Ein Desi­gner erschuf viele detail­lierte Render­bilder und ein Video auf Basis des bisher durch­gesi­ckerten Bild­mate­rials. Das oftmals als Galaxy Fold 2 bezeich­nete Produkt wird das zweite Fold­able des Herstel­lers, aber kein Nach­folger des Galaxy Fold. Die breite Kamera-Notch von Samsungs erstem Falt-Telefon weicht einem einzelnen Kamera-Loch. Eben­falls auf den neuen Krea­tionen erkennbar ist das Info-Display, welches im geschlos­senen Zustand des Galaxy Fold 2 Verwen­dung findet.

Galaxy Fold 2 in voller Pracht



So soll das Galaxy Fold 2 aussehen So soll das Galaxy Fold 2 aussehen



Das Galaxy Fold 2 im zugeklappten Zustand Das Galaxy Fold 2 im zugeklappten Zustand



Das Info-Display des Galaxy Fold 2 fällt sehr kompakt aus Das Info-Display des Galaxy Fold 2 fällt sehr kompakt aus

Was ist sonst über das Galaxy Fold 2 bekannt?

Das nieder­ländi­sche Portal LetsGoDigital veröf­fent­lichte kürz­lich eine Fülle an Anschau­ungs­mate­rial von Samsungs nächstem Smart­phone mit flexi­blem Bild­schirm. Die Render­bilder und das Video stammen vom eben­falls in den Nieder­landen heimi­schen Desi­gner Jermaine Smit, welcher sich selbst Concept Creator nennt.Unwei­gerlich erin­nert die Gestal­tung des noch namen­losen Galaxy Fold 2 an das neue Moto­rola Razr . Auch bei Samsungs nächstem Streich wird vertikal gefaltet. Aller­dings wirkt das Display größer, tatsäch­lich spricht die Gerüch­teküche von 6,7 Zoll. Das Razr bringt es bei vermut­lich ähnli­cher Größe auf 6,2 Zoll, was dem dicken Kinn (ein Design-Merkmal der Serie) geschuldet ist.Zuge­klappt steht dem Nutzer des Fold 2 ein winziges Display zur Verfü­gung, welches kaum mehr Fläche als die gegen­über liegende Dual-Kamera einnimmt. Die zweite Anzeige des Razr 2019 ist deut­lich größer. Die spar­tani­sche Ausstat­tung des Galaxy Fold 2 soll sich aber positiv auf den Preis auswirken, der angeb­lich bei unter 1000 US-Dollar liegt.



Galaxy Fold 2: Kamera-Loch anstatt breiter Notch Galaxy Fold 2: Kamera-Loch anstatt breiter Notch



Samsung-Logo am Scharnier des Galaxy Fold 2 Samsung-Logo am Scharnier des Galaxy Fold 2

Youtube-Video: Samsung Galaxy Fold 2 intro­duction

Ein neues Mate­rial namens Ultra Thin Glass (UTG) mit einer Dicke von unter 100 Mikro­metern (mögli­cher­weise nur 30 Mikro­meter) aus dem Hause Samsung Elec­tronics könnte in diesem Fold­able Verwen­dung finden. Die Konstruk­tion soll aber nicht nur äußerst dünn, sondern auch sehr kratz­fest sein. Hinsicht­lich der auflad­baren Batterie fährt der Hersteller erneut zwei­gleisig. Ein Akku mit 900 mAh treibt das kleine Front­display an, die Kapa­zität der zweiten Ener­giequelle ist noch unbe­kannt. Das Galaxy Fold 2 soll sich mit 45 W zügig aufladen lassen.Samsung taufte das Schar­nier seines kommenden Fold­ables Hideaway, da es beim Aufklappen des Tele­fons nicht sichtbar ist. Android 10 in der Gestalt der Ober­fläche One UI 2.0 wird als Betriebs­system erwartet.

Das Galaxy Fold 2 könnte zusammen mit dem Galaxy S11 am 11. Februar 2020 das Licht der Welt erbli­cken.

