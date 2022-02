Galaxy Book2 Pro (360): Samsung zeigt vielseitige Laptops

Samsung erwei­tert sein Note­book-Port­folio um das Galaxy Book2 Pro und sein Conver­tible-Port­folio um das Galaxy Book2 Pro 360. Beide Modelle bieten leis­tungs­fähige Hard­ware, beispiels­weise Prozes­soren der Gattung Intel Core i5 und Core i7 der zwölften Gene­ration und bis zu 16 GB RAM. Wie schon bei den Vorgän­gern gibt es die größten Unter­schiede zwischen Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book2 Pro 360 beim Bedien­kon­zept und der Konnek­tivität. So lässt sich das AMOLED-Display des 360-Modells nach hinten hin umklappen, während die regu­läre Fassung auf Wunsch mit 5G aufwartet.

Schi­ckes Arbeits­tier: Galaxy Book2 Pro

Galaxy Book2 Pro und Galaxy Book 2 Pro 360

Samsung Für Lieb­haber von flachen Note­books ist der neue trag­bare Rechner aus dem Hause Samsung einen Blick wert. In der Vari­ante mit 13,3-Zoll-Display ist er ledig­lich 11,2 mm dick und bringt 870 Gramm auf die Waage, in der Vari­ante mit 15,6-Zoll-Display sind es über­schau­bare 11,7 mm bei 1,11 kg Gewicht. Auf Basis der Intel-Prozes­soren Core i5 und Core i7 nebst 8 GB oder 16 GB RAM dürfte es eine gute Arbeits­geschwin­dig­keit geben. In puncto Grafik­leis­tung herrscht noch Unklar­heit. So bleibt es abzu­warten, ob Samsung die 15,6-Zoll-Ausgabe auch hier­zulande mit der schnel­leren GPU Intel Iris Arc ins Rennen schickt oder auch wie bei der 13,3-Zoll-Ausgabe auf die Intel Iris X setzt.

Gelen­kiges Conver­tible: Galaxy Book2 Pro 360

Wie der Name bereits verrät, lässt sich der Bild­schirm nach hinten umklappen. Dank Touch­screen ist das Mobil­gerät dann als eine Art Tablet nutzbar. Ein mitge­lie­ferter Einga­bestift sorgt für ein Plus an Krea­tivität. In puncto draht­loser Konnek­tivität gibt es wie beim regu­lären Modell Wi-Fi 6E und Blue­tooth 5.1. Auf eine 5G-Vari­ante wurde verzichtet. Die AKG-Laut­spre­cher, sind im Galaxy Book2 Pro 360 mit 4 W etwas leiser als das 5-W-Pendant im Galaxy Book2 Pro. Einig­keit bei den Geschwis­tern herrscht bei der CPU, den Display­größen (alle mit Full HD) und dem Akku. Letz­terer ist mit 63 Wh (13,3-Zoll-Ausgabe) und 68 Wh (15,6-Zoll-Ausgabe) spezi­fiziert.

Preis und Verfüg­bar­keit von Galaxy Book2 Pro (360)

Die Farben der neuen Galaxy Book2 Pro

Samsung Aus Samsungs Pres­semit­tei­lung geht eine ganze Fülle an Konfi­gura­tionen für die beiden trag­baren Rechner hervor. Je nach Ausstat­tung skaliert der Preis nach oben. So kostet das Galaxy Book2 Pro zwischen 1199 und 1749 Euro und das Galaxy Book2 Pro 360 zwischen 1299 und 1899 Euro. Während die SSD des Stan­dard­modells bis zu 512 GB fasst, sind es bei der gelen­kigen Fassung maximal 1 TB. Als Veröf­fent­lichungs­termin gibt Samsung den 1. April 2022 an. Wobei die tatsäch­liche Markt­ein­füh­rung je nach Region vari­iert.

