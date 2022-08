Zugunsten von DAB+: Lokalradio schaltet UKW ab

Mit Radio Galaxy Allgäu verzichtet das erste private Lokal­radio in Bayern frei­willig auf die UKW-Verbrei­tung. In NRW sind dagegen UKW-Frequenzen für ein neues Programm in Betrieb gegangen.

Es ist eine Zäsur, wenn auch eine kleine: Der Lokal­sender Radio Galaxy Allgäu verzichtet frei­willig auf seine analoge UKW-Verbrei­tung - als erster in Bayern. Zum 30. September 2022 verlässt der Sender seine UKW-Frequenz 88,1 MHz in Kempten/Allgäu. Das teilt der Veran­stalter auf seiner Face­book-Seite mit. Man werde "noch digi­taler", heißt es wört­lich. Das Programm wird über DAB+ und im Internet weiterhin zu empfangen sein.

Radio Galaxy Allgäu ist Teil einer Kette an regio­nalen Stationen unter der Dach­marke "Galaxy", die sich über ganz Bayern erstreckt - mit gemein­samem Mantel­pro­gramm aus dem Studio in Regens­burg. Das Programm richtet sich vorrangig an jüngere Radio­hörer, was den Sender zu seiner stra­tegi­schen Neuaus­rich­tung bewegt hat. Junge Menschen nutzen verstärkt oder ausschließ­lich digi­tale Wege, um Radio zu hören. Die Doppel­aus­strah­lung auf UKW und DAB+ kostet Programm­ver­anstalter viel Geld. Hinweis von Radio Galaxy Allgäu zur UKW-Abschaltung

Quelle: Galaxy Allgäu, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Über DAB+ versorgt Galaxy Allgäu ein viel größeres Sende­gebiet, das sich vom Schwarz­wald bis zu den Toren Münchens erstreckt. Auf UKW wird nur die Stadt Kempten und die nähere Umge­bung versorgt.

Galaxy Allgäu verlost DAB+-Radios zur UKW-Abschal­tung

Zur Analog-Abschal­tung verlost Radio Galaxy Allgäu in Zusam­men­arbeit mit einem Gerä­teher­steller DAB+-Radios. So sollen auch Hörer das Programm weiter empfangen können, die noch kein passendes Endgerät besitzen. "Schick uns einfach eine Mail an dab(at)galaxy-kempten.de und mit ein biss­chen Glück gehört eins dieser DAB+ Radios bald Dir", heißt es wört­lich.

Vor einiger Zeit musste bereits der Schwes­ter­sender Galaxy Hof die UKW-Verbrei­tung einstellen und strahlt sein Programm als "Galaxy Ober­franken" im ehema­ligen UKW-Sende­gebiet eben­falls nur noch digital auf DAB+ aus. In diesem Fall war es jedoch so, dass es keine neue UKW-Lizenz mehr für das Programm gab, der Anbieter also gezwungen war, seine UKW-Verbrei­tung zu beenden.

NRW1 mit Test­pro­gramm auf UKW gestartet

Genau das Gegen­teil passiert in Nord­rhein-West­falen: Am 1. September geht hier offi­ziell NRW1 auf Sendung, als erstes landes­weites UKW-Programm im bevöl­kerungs­reichsten Bundes­land. Seit dieser Woche wird bereits ein Vorab-Programm mit Musik und Jingles gesendet, die ersten UKW-Frequenzen des Senders sind sukzes­sive in den Test­betrieb gegangen. Mittel­fristig soll das Programm auch im Digi­tal­radio DAB+ verbreitet werden. Einen Test­stream gibt es unter stream.nrw1.de.

NRW1 wird von einer Allianz aus elf Radio­unter­nehmen veran­staltet. Geplant ist ein Programm für junge Erwach­sene zwischen 20 und 39 Jahren – mit Popmusik und lokal­jour­nalis­tischen Beiträgen.

DAB+: Privater Landesmux in Thüringen wird 2023 ausge­baut

Das private DAB+-Netz in Thüringen soll im kommenden Jahr ausge­baut werden. Das geht aus einer Antwort des Privat­sen­ders Antenne Thüringen hervor, die im "Rund­funk­forum" veröf­fent­licht wurde. Bestä­tigt wurde dabei eine Aufschal­tung am Standort Insel­sberg im Thüringer Wald. Dessen Versor­gungs­gebiet reicht von Osthessen bis Erfurt und schließt damit nahtlos an das bishe­rige Sende­gebiet Erfurt/Weimar an.

Ob noch weitere Stand­orte wie Jena oder Gera hinzu­stoßen, geht aus der Antwort nicht hervor. Damit ist jedoch fest zu rechnen, denn Ziel dürfte sein, die gesamte A4 in Thüringen zu versorgen. Der Ausbau werde gene­rell schritt­weise geschehen, so der Sender. Im Ensemble (Kanal 12B) sind aktuell sechs Privat­radios zu hören. Antenne Thüringen ist mit dem Haupt­pro­gramm und dem Ableger Antenne Thüringen Clas­sics mit am Start.

Wir haben uns mit der Frage beschäf­tigt, welcher terres­tri­sche Verbrei­tungsweg beim Radio die Nase vorn hat.