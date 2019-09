Das Galaxy A90 5G dürfte im Rahmen der IFA 2019 in wenigen Tagen vorge­stellt werden, weitere Impres­sionen und Spezi­fika­tionen lassen sich bereits jetzt durch diverse Leaks erha­schen. So sickerten gleich vier Promo-Videos des zu Samsungs Ober­klasse zählenden Modells durch. Die Clips beschäf­tigen sich mit der Ausdauer, dem 5G-Funk, dem neuen Bild­stabi­lisator Tilt-OIS und der Sicher­heits­platt­form Knox. Des Weiteren tauchte die Origi­nalver­packung des Galaxy A90 5G auf. Auf deren Rück­seite sind allerlei tech­nische Eigen­schaften, wie die Triple-Kamera mit 48 Mega­pixel und 128 GB Flash, vermerkt.

Galaxy A90 5G: Video­mate­rial verrät viel vom Smart­phone



Die OVP des Galaxy A90 5G Die OVP des Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A90 5G - Promo­tional Video

Nachdem Samsung kürz­lich im Klein­gedruckten eines Netz­teils die Exis­tenz des Galaxy A90 5G bestä­tigt hat, rührt es nun (mehr oder weniger frei­willig) die Werbe­trommel für dieses Telefon. Bran­chen­insider Evan Blass alias @evleaks gelang an Promo­tion-Clips zum Smart­phone der fünften Mobil­funk­genera­tion. Da die Twitter-Posts des Enthül­lungs­jour­nalisten nur für auto­risierte Follower aufrufbar sind, haben wir in diesem Artikel die Videos aus dem YouTube-Kanal von Mix with remix einge­bettet. Im ersten Werbe­film sieht man einen Anwender von Tag bis Nacht mit dem Galaxy A90 5G Video­tele­fonate führen, Mobile-Games spielen und Video­strea­ming nutzen. Diese Szena­rien und der sich schnell füllende Lade­zustand sollen allem Anschein nach auf die Ausdauer-Vorteile des Handys hinweisen.

Samsung Galaxy A90 5G - Promo­tional Video #2

Im zweiten Clip demons­triert Samsung Video­strea­ming mit mehreren Teil­nehmern und das Versenden von Filmen mittels 5G-Daten­funk.

Samsung Galaxy A90 5G - Promo­tion Video - Tilt OIS #3

Der dritte Spot soll Hobby-Foto­grafen verzü­cken und stellt Features wie den Tilt-OIS und den Nacht­modus vor.

Samsung Galaxy A90 5G - Promo­tional Video #4

Abge­rundet wird das Werbe-Quar­tett von einem Clip, der dem Kauf­inter­essenten eine hohe Sicher­heit des Galaxy A90 5G durch die Soft­ware­platt­form Knox und einen In-Display-Finger­abdruck­sensor sugge­riert.

Verrä­teri­sche Origi­nalver­packung

Das chine­sische Portal dcin­side (via PhoneArena) publi­zierte Fotos der Original-Verpa­ckung von Samsungs kommenden Premium-Smart­phone. Diese enthüllen nicht nur das Design des Galaxy A90 5G, sondern auch einen Teil der Spezi­fika­tionen. Wie gewohnt sind auch bei dieser Karto­nage tech­nische Daten auf der Rück­seite vorzu­finden. So hat das Display eine Diago­nale von 170,3 mm, eine Full-HD+-Auflö­sung und ein sAMOLED-Panel. Die rück­seitigen Kameras lösen mit 48, 5 und 8 Mega­pixel auf. Eine 32-Mega­pixel-Selfie-Einheit, 128 GB Flash und 6 GB RAM zählen zu den weiteren Eigen­schaften des Samsung Galaxy A90 5G. Der Prozessor wird zwar schlicht als Octa-Core- ausge­wiesen, es ist aber davon auszu­gehen, dass in diesem Telefon das SoC Qual­comm Snap­dragon 855 werkelt.