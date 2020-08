Fairer Preis: Samsung Galaxy A71 bei mobilcom-debitel

Der neue „Preis­kra­cher“ bei mobilcom-debitel spricht Fans großer Displays an. Das Galaxy A71 gibt es die nächsten Tage dort beson­ders günstig. Die Ausstat­tung des Handys ist eben­falls gelungen.

Das Samsung Galaxy A71 in voller Pracht

Bild: Samsung Ab morgen, dem 23. August 2020, bietet mobilcom-debitel das Samsung Galaxy A71 für 335,72 Euro an. Bei diesem Phablet handelt es sich um ein Mittel­klasse-Modell, das sich in puncto Display und Leis­tung dank Super-AMOLED-Panel und Snap­dragon 730 durchaus sehen lassen kann.

Eine Quad-Kamera und ein moderner Under-Display-Finger­ab­druck­sensor zählen zu den weiteren High­lights. Bis zum kommenden Mitt­woch können Sie das mobilcom-debitel-Angebot des Galaxy A71 in Anspruch nehmen. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen.

Weiteres Samsung-Handy günstig bei mobilcom-debitel

Bild: Samsung Bei der Freenet-Tochter scheint derzeit die Galaxy-A-Reihe hoch im Kurs zu stehen. Nach dem Galaxy A51, dem Galaxy A21s und dem Galaxy A41 schafft es nun das Galaxy A71 zu den Preis­kra­chern.

Zumeist hält der viel­ver­spre­chende Werbe­slogan von mobilcom-debitel, was er verspricht. Ist das auch bei diesem Mittel­klasse-Phablet der Fall? Der Mobil­funk­pro­vider möchte 335,72 Euro für das Galaxy A71 ohne Vertrag haben. Erwerben Sie das Handy vor Ort im Laden­ge­schäft oder lassen es zu einem solchen liefern, sparen Sie die Liefer­pau­schale. Ansonsten müssen zusätz­lich 4,95 Euro einkal­ku­liert werden, was in 340,67 Euro resul­tiert.

Als Farben stehen Schwarz, Silber und Blau zur Auswahl. Das nächst güns­tigste Angebot fanden wir bei AfB. Dort schlägt das Galaxy A71 in Weiß mit 359,49 Euro zu Buche, Versand­ge­bühren fallen keine an. Sie sparen also knapp 19 Euro beim Online-Deal von mobilcom-debitel.

Bei Abho­lung in einer Filiale sind es sogar fast 24 Euro Ersparnis. Alter­nate liegt mit 359 Euro Gerä­te­preis zwar gering­fügig unter AfB, es werden aber 6,79 Euro Liefer­pau­schale berechnet.

Was bietet das Galaxy A71?

Samsung Galaxy A71 Datenblatt

Dank des Super-AMOLED-Panels ist die Darstel­lungs­qua­lität hoch, die Anzei­ge­fläche von 6,7 Zoll bietet den Bild­schirm­ele­menten viel Raum. Der 2,2 GHz taktende Octa-Core-Prozessor des Snap­dragon 730 liefert eine ordent­liche Perfor­mance, während das LTE-Modem bis zu 600 MBit/s im Down­load stemmen kann.

Für Schnapp­schüsse stehen Weit­winkel (64 MP), Ultra­weit­winkel (12 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 5 MP) zur Verfü­gung. Selfies lassen sich mit 32 MP fest­halten. An Spei­cher gibt es 128 GB Flash. Die Akku­ka­pa­zität des mit Android 10 betrie­benen Galaxy A71 beträgt 4500 mAh.

Saturn bietet noch bis Ende des Monats beliebte Galaxy-Smart­phones güns­tiger an. Wir machen auf ausge­wählte Modelle den Prei­s­check.

